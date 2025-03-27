Bayramda kilo alımına dikkat: Uzmanından 7 altın kural

İSTANBUL - Ramazan Bayramı'yla birlikte, oruç döneminin ardından beslenme düzeni bir anda değişime uğrayacak. Bu dönemin kilo alımına çok müsait olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Sedef Aksu, nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Bir aylık oruç döneminin ardından Ramazan Bayramı'yla birlikte beslenme alışkanlığında hızlı bir değişim yaşanacak olması hızlı kilo alma riskini de beraberinde getiriyor. Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nden Uzman Diyetisyen Sedef Aksu, hem kilosunu korumak isteyenler için hem de diyabet gibi kronik hastalığı olanlar için önemli beslenme tavsiyelerinde bulundu.

"İki ana, iki ara öğün formülünü uygulayın"

Ramazan Bayramı'nda güne mutlaka kahvaltıyla başlanması ve 2 ana, 2 ara öğün formülü uygulanması gerektiğini belirten Uzm. Dyt. Sedef Aksu, "Bayramın ilk sabahı ani yeme eğiliminde bulunmamak gerekiyor. Kahvaltıyı daha sade, kalorisi düşük besinlerle tercih etmemiz iyi olur. Tahıllı ekmek grubuna, mevsimi olan meyve ve sebzelere kahvaltıda yer verebiliriz. Bayram olduğu için gittiğimiz misafirliklerde tatlı ve şeker ikramı oldukça fazla olacaktır. Bu yüzden kahvaltılarımızda reçel tarzı ürünleri minimalize edip, ikramlıkların porsiyonlarına dikkat ederek dengeli hale getirebiliriz. Bayram döneminde yüksek karbonhidrat içerikli besleniyoruz ve fiziksel aktiviteyi minimum düzeye düşürüyoruz. Özellikle bu noktada meyve, sebze ve tahıl ürün tüketimine daha fazla dikkat etmemiz gerekmekte. Şerbetli tatlılar ve hamur işi yiyecekler yerine puding sütlü tatlı veya meyveli tatlılarını tercih edebiliriz" dedi.

Şerbetli tatlılar için yarım porsiyon tavsiyesi

Şerbetli tatlıların yarım porsiyon şeklinde tüketilmesi tavsiyesinde bulunan Uzm. Dyt. Sedef Aksu, "Tatlı ikramları karşısında gün içerisindeki beslenmemizde pilav, makarna, ekmek gibi karbonhidrat grubunu minimalize ederek dengeleyici bir öğün kurabiliriz. Fiziksel aktiviteyi biraz artırabiliriz. En azından metabolizmamız daha hızlı harekete geçecektir. Su tüketimi, fiziksel aktiviteyle birlikte metabolizmamızı hızlandırıcı etkiye sahip olacaktır" ifadelerini kullandı.

Çocuklar için de şeker tüketimine dair uyarıda bulunan Uzm. Dyt. Sedef Aksu, "Çocuklar özellikle tatlı, şeker, çikolata ikramlarına biraz daha dikkat etmeli. Aksi takdirde sindirim problemleriyle karşı karşıya kalabilirler, ve şeker tüketimi diş çürüklerine neden olabilir. Bazı bağırsak problemleri rahatsızlıklarına yol açabilir. O yüzden çocuklara da puding ve sütlü tatlı tüketimi veya meyve gruplarını önermekteyiz" dedi.

"Diyabet hastaları karbonhidrat ve şekerden uzak durmalı"

Kronik rahatsızlığı olanların ve diyabet hastalarının karbonhidrat ve şeker tüketimine daha fazla dikkat etmek zorunda olduğunu belirten Uzm. Dyt. Sedef Aksu, şu önerilerde bulundu:

"Özellikle kronik rahatsızlığı olanların ve diyabet hastalarının, tatlı, hamur işi tüketimine daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü hamur işi ve şerbetli tatlı tüketildikleri zaman kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açar ve sonrasında kişi, yorgunluk, halsizlik veya kan şekerinde problemlerle karşılaşabilir. Bu tür rahatsızlığı olan kişiler porsiyon ölçüsüne dikkat ederek, ara öğünlerini dahak ontrollü şekilde tüketerek ve gün içerisinde karbonhidrat ve meyve grubunu minimalize ederek dengeleyebilirler. Mutlaka sütlü tatlı veya meyveli tatlı tüketmeye özen göstermeliler."

Tansiyon hastalarına kafein uyarısı

Bayramda misafirliklerde çay, kahve tüketiminin arttığına dikkat çeken Aksu, bununla ilgili olarak, "Yemekleri yavaş yavaş, iyice çiğneyerek tüketmelerini tavsiye ediyorum. Özelikle çay ve kahve miktarına dikkat etmeleri gerekiyor. Tansiyon hastalığı olanlar fazla kafein tükettikleri zaman önemli rahatsızlıklara yol açabiliyor. Bu noktada su önceliğimiz olsun. Kronik rahatsızlığı olanlar misafirliğe aç karınla gitmesin, evde kendi öğünlerini tüketip giderlerse daha küçük bir mideyle, daha minimalize ikramlarla karşılaşırlar ve daha doyurucu olur" dedi.

Uzm. Diyetisyen Sedef Aksu bayramda kilo almanın önüne geçebilmek için uygulanması gereken 7 maddeyi şöyle sıraladı:

"Güne mutlaka kahvaltıyla başlayın,

2 ana, 2 ara öğün formülünü uygulayın,

Kahvaltıda haşlanmış yumurta, sebze ve tahıllı ekmek tercih edin, reçel gibi ürünleri tüketmeyin,

Şerbetli tatlılar ve hamur işi yiyecekler yerine puding, sütlü tatlı veya meyveli tatlıları tüketin,

Şerbetli tatlıları yarım porsiyon şeklinde tüketin,

Su tüketimini artırarak metabolizmayı hızlandırın,

Fiziksel aktiviteyi artırın."