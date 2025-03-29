Bayramda Sağlıklı Beslenme Uyarısı - Son Dakika
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Sağlık

Bayramda Sağlıklı Beslenme Uyarısı

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Diyetisyen Ünal, ikramları reddedip sağlıklı beslenmeyi önermekte ve meyveli tatlıları tercih etmenin önemine vurgu yapıyor.

29.03.2025 12:21
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Diyetisyenden uyarı: "Misafirlikteki ikramları kibarca reddedip sağlıklı beslenmeye yönelmeliyiz"

ANKARA - Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde görev yapan Diyetisyen Seray Türker Ünal, Ramazan Bayramında beslenme konusuna dikkati çekerek, "Misafirlikteki ikramları kibarca reddedip sağlıklı beslenmeye yönelmeliyiz" dedi.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde görev yapan Diyetisyen Seray Türker Ünal, Ramazan Bayramında uyulması gereken beslenme düzenine ilişkin vatandaşlara önerilerde bulundu.

"Bayramda genelde protein ağırlıklı hafif bir kahvaltı ile başlamalarını öneriyoruz"

Ramazan ayında günlük öğün ihtiyacının azaldığını, sonrasında ise öğün ihtiyacının arttığını ve bu sebeple genelde çok fazla öğün yapma isteğinden ötürü sindirim problemleriyle karşılaşıldığı belirten Ünal, "Bayramda genelde protein ağırlıklı hafif bir kahvaltı ile başlamalarını öneriyoruz. Öncelikle Ramazan Bayramında ve sonrasında şeker ve tatlı tüketimine ihtiyaç artacaktır. İkram edilen şeker, çikolata ve tatlılar kişilerin sindirim problemi yaşamasına sebep olabilir. Biz genelde öğün başlangıcında yani gün başlangıcında hafif bir kahvaltı, protein ağırlıklı. Daha sonra ikram edilen öğünleri, yiyecekleri daha az tüketmelerini istiyoruz. Günlük öğünlerinde daha çok protein ağırlıklı beslenmelerini ve şeker tüketiminden kaçınmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tatlı ihtiyaçlarımızı meyveli tatlılardan almalıyız"

Diyetisten Ünal, Ramazan ayı sonrasında sıvı tüketiminin oldukça önemli bir yer edindiğini dile getirerek, "Günde en az 2,5-3 litre kadar da su tüketmelerini öneriyoruz. Sindirim problemi yaşamamak adına 3 ana, 3 ara öğün şeklinde az az ve sık sık beslenmeleri bizim için doğru bir tercih olacaktır. Tatlı ihtiyacımız daha çok şekerli, şerbetli tatlılar yerine sütlü meyveli tatlılardan yana kullanmamız daha doğru bir tercihtir" diye konuştu.

"Misafirlikteki ikramları kibarca reddedip sağlıklı beslenmeye yönelmeliyiz"

Türkiye'de gerçekleştirilen bayram ziyaretlerinde ikramların geri çevrilemediğine vurgu yapan Ünal, sözlerine şöyle devam etti:

"Bize ikram edilen şeker, çikolata veya tatlı var. Ben bunu günde bir iki porsiyonla sınırlamalıyım, üzerine çıkmamalıyım diye düşünmeliyiz. Tercihimizi daha çok sütlü veya meyveli tatlılardan yana kullanmalıyız. O yüzden öğünün sıklığı bizim için bu süreçte önemlidir. Bütün öğünlerimi ara öğünlerimi ve ana öğünlerimi şeker tatlı çikolatadan yana kullanırsam benim almam gereken protein, karbonhidrat ve yağ grubu açıkta kalıyor. Biz bu durumun önüne geçmek için kibarca ikramları reddedip daha çok sağlıklı beslenmeye yönelmeliyiz.

Kaynak: İHA

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