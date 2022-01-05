Bilecik'te restoran denetimi - Son Dakika

Bilecik'te restoran denetimi

Zabıta ekipleri son kullanma tarihi geçmiş onlarca tatlı ele geçirdi

BİLECİK - Bilecik'te zabıta ekipleri dürüm döner ve fast food restoranları denetlendi. Bir işyerinde ise dürüm döner yanına verilen son kullanma tarihi geçmiş onlarca tatlı ele geçirdi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in talimatıyla Zabıta Müdürü Sali Yılmaz'ın bizzat yürüttüğü denetimlerde kent genelinde faaliyet gösteren dürüm döner ve fast food restoranları denetlendi. Tepebaşı mevkiinde bir dürüm döner satan bir işyerine giren ekipleri adeta şok oldu. Dürüm döner hazırlayan personelin maskesiz, eldivensiz ve bonesiz olduğu gören Zabıta Müdürü Sali Yılmaz iş yeri sahibine uyarıda bulundu. Ardından işyerinin imalat kısmına geçen ekipleri işyeri sahibine 15 gün müsaade ederek, imalathanenin temizlenmesi istedi. Ardından müşteri tuvaletine giren ekipler buradaki pisliğin bir an önce temizlenmesi istedi.

Ardından Atatürk bulvarı Bankalar mevkiinde başka bir işyerine giren ekipler, dürüm döner yanına verilen paketli son kullanma tarihi gecik 15 adet tatlı tespit etti. İşyerine Kabahatler Kanununa göre 427 lira cezai işlem yazılırken, tatlılar tutanakla teslim alındı.

Öte yandan hijyen belgesi olmayan çalışanlar tezgah arkasından çıkartılarak, müşterileri hizmet etmemeleri söylendi.

Zabıta Müdürü Sali Yılmaz, halk sağlığı için denetimleri aralıksız devam edileceği söyledi.