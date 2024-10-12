Bursa'da Ambulansa Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Bursa'da Ambulansa Saldırı

Bursa\'da Ambulansa Saldırı

Ambulansı durduran tekstilci ve oğlu, paramediğe saldırdı. Sağlıkta şiddet tehlikeli boyutta.

12.10.2024 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'SAĞLIKTA ŞİDDETİN EN ÖNEMLİ GÖSTERGESİ'

Bursa'da kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın önünü, otomobilleriyle kesen tekstilci S.Y. ile oğlu Melih Y.'nin paramedik ambulans sürücüsü Muhammed Ali Karasulu'yu darbettiği saldırının sağlıkta şiddetin geldiği noktayı gösterdiğini söyleyen Bursa Tabip Odası Başkanı Kadir Binbaş, "Biz bu şiddetlerin hepsinin karşısındayız. Bu vakayı da özel olarak takip edeceğimize, hukuk büromuz açısından da takip edeceğimize emin olmalarını istiyoruz. Bu olay, sağlıkta şiddetin ne boyutlara geldiğini gösteren en önemli göstergesidir" dedi.

'AMBULANSLARIMIZA BU TARZ YAKIN TAKİBİ SIK SIK YAŞIYORUZ'

Trafikte seyir halindeki ambulanslarla sağlıkçıların, sık sık yakın takiple karşılaştığına ve bunun büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Binbaş, "Gemlik'ten, 80 yaşındaki bir kalp krizi geçiren bir hastayı, ambulansımız paramediklerimizle birlikte Bursa Şehir Hastanesi'ne güvenlik şeridinden götürdüğü sırada, arkasından otomobil çok fazla yanaşıyor. Bu çok yaygın bir durumdur. Ambulansın arkasına takılmak, çok tehlikeli de bir olaydır. Ambulans normal hızla gitmeyebilir ve sık sık fren sıkabilir. Genelde ambulans ve diğer taşıtlarda çok yakın takipleri yaşarız. Arkadaşlarımız, bu konuda uyarı yapmış. Bu uyarı üzerine ambulansımızın önünü kesmişler. Aracımızı durdurmuş ve içinde hasta olup olmadığını kontrol etmek için ambulansa yönelmişler ve kendi cep telefonlarından çekim yapmışlar. İçeride hasta olduğunu görünce, cep telefonunu kapatmışlar. Sonra paramedik arkadaşımıza şiddet uygulamışlar" diye konuştu.

'ŞEHİR EŞKIYALARI AMBULANSI ÇEVİRİP KONTROL ETMİŞ'

Soruşturma aşamasını özel olarak takip edeceklerini belirten Binbaş, şunları söyledi:

"Arkadaşımızın dudağında 12 dikişlik bir kesi var. Kıkırdağında bir kırık var. Türkiye'nin gözleri önünde görülen o ki şehir eşkıyaları, bir ambulansı çevirerek içerisini kontrol etmiş. Bu yasal anlamda suçtur. Çünkü, ambulansların bazen içi boş olur. Vakaya ulaşırken de sirenlerini açmak, geçiş önceliklerini kullanmak zorundadır. Ambulansta bulunan 80 yaşındaki hastamızı, şiddet olayından sonra ambulanstaki arkadaşlarımız yaralı olmasına rağmen, bu hastayı sağ salim bir biçimde Şehir Hastanesi'ne yetiştirmiş. Saldırıya uğrayan arkadaşımızla da görüştük. Son derece üzgündü. Çok değerli bir kamu hizmeti yaparken, 80 yaşındaki bir büyüğü olabilecek, en acil vakalardan birisi kalp krizi geçirirken, hastaneye yetiştirmesi çabası içerisindeyken, bu saldırıyı son derece kınıyoruz. Ama sağlıkta şiddet, hekim, hemşire, sağlık memuru ve paramedik hiç fark etmiyor."

'AMBULANSLARDAKİ KAMERALAR, ŞİDDETİ VE DARBI GÖZ ÖNÜNE SERDİ'

Ambulanslara takılan kameraların, sağlık personellerine yönelik şiddeti açıkça gösterdiğini ifade eden Binbaş, "Tüm basın-yayın kuruluşlarında bu kamera görüntüleri yansıtıldı. Şöyle güzel bir şey olmuş. Ambulanslarımızda artık bu tür olaylarda delil teşkil etmesi açısından, korumak açısından, ambulanslarımıza kameralar yerleştirilmiş. Bu kameralar sayesinde arkadaşlarımızın uğradığı şiddeti ve darbı çok rahat bir biçimde halkımızın gözleri önüne sermiş olduk" ifadelerini kullandı.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Sağlık, Yaşam, Bursa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bursa'da Ambulansa Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:11 Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler
16:54 Aile yakını konuştu, Gaziantep’teki aile katliamının arkasındaki neden ortaya çıktı Aile yakını konuştu, Gaziantep'teki aile katliamının arkasındaki neden ortaya çıktı
16:02 Kabinede kimler değişecek Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var
13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
23:41 A Milli Futbol Takımımız, Karadağ’ı 1-0 mağlup etti A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti
23:24 Anadolu Efes’te forma giyen Stanley Johnson’ın evini kurşunladılar Anadolu Efes'te forma giyen Stanley Johnson'ın evini kurşunladılar
23:17 Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf’a gidip yemek yiyen isim şaşırttı Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf'a gidip yemek yiyen isim şaşırttı
22:53 İngiltere Futbol Federasyonu’ndan tarihi teknik direktör hamlesi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan tarihi teknik direktör hamlesi
22:48 Halk eğitim müdürü makam odasında canına kıydı Halk eğitim müdürü makam odasında canına kıydı
22:04 Camp Nou’nun inşaatında işçiler birbirine girdi: 6 yaralı var Camp Nou'nun inşaatında işçiler birbirine girdi: 6 yaralı var
21:57 Bahçeli’nin en yakın kurmayı olan isimden ’Yeni bir çözüm süreci mi’ sorusuna dikkat çeken yanıt Bahçeli'nin en yakın kurmayı olan isimden 'Yeni bir çözüm süreci mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt
21:50 Anne ve babasını öldürdü, cesetleri yıllarca sakladı Soğukkanlı cani kan dondurdu Anne ve babasını öldürdü, cesetleri yıllarca sakladı! Soğukkanlı cani kan dondurdu
21:36 Ümit Milli Takım, Letonya’yı sahasında 3-0 yendi Ümit Milli Takım, Letonya'yı sahasında 3-0 yendi
21:09 Savcıya ’Mermiye kafa atacak adamları var’ tehdidi: Polis hepsini enseledi Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi
21:00 Yine bir vatandaş kendini çırılçıplak sokağa attı Bu kaçıncı Yine bir vatandaş kendini çırılçıplak sokağa attı! Bu kaçıncı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 18:08:15. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Ambulansa Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.