Bursa\'da Dünya Yürüyüş Günü\'nde sağlıklı yaşam için tarihi rotada yürüyüş yapıldı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Yürüyüş Günü kapsamında düzenlenen "Hareket Et, Sağlıklı Yaşa" yürüyüşünde, kronik hastalıklara karşı farkındalık oluşturulurken düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekildi.

Bursa'da, Dünya Yürüyüş Günü kapsamında sağlıklı yaşam ve fiziksel aktiviteye dikkat çekmek amacıyla "Hareket Et, Sağlıklı Yaşa" temalı yürüyüş gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinliğe kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personeller katıldı. Tarihi Bursa'nın önemli noktalarını kapsayan yürüyüş, Bursa Ulu Camii'nden başladı.

Katılımcılar, kentin tarihi ve kültürel dokusu içerisinde gerçekleştirilen yürüyüşte Koza Han, Orhan Camii, Eski Belediye Binası, Bursa Kent Müzesi, Irgandı Köprüsü, Yeşil Camii ve Yeşil Türbe güzergahı takip edildi. Yürüyüş, Emir Sultan Camii ve Türbesi'nde sona erdi.

Tarihi rotada sağlıklı yaşam mesajı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından rehberlik hizmetinin sağlandığı ve tarihi Bursa'nın önemli yapılarının bulunduğu güzergahta gerçekleştirilen yürüyüşte, katılımcılara hem fiziksel aktivite yapma hem de kentin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı sundu.

Etkinlikle, sağlıklı bir yaşam için hareket etmenin önemine dikkat çekilirken, vatandaşlara günlük yaşamlarında düzenli fiziksel aktiviteye daha fazla yer vermeleri çağrısında bulunuldu.