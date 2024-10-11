Bursa'da Yalın Hastane Kongresi Başladı - Son Dakika
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Sağlık

Bursa'da Yalın Hastane Kongresi Başladı

Bursa\'da Yalın Hastane Kongresi Başladı

Bursa'da 11. Medicabil Bilimsel Etkinlikleri kapsamında Yalın Hastane Kongresi açıldı.

11.10.2024 11:47
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Bursa'da bu yıl 11'incisi düzenlenen "Medicabil Bilimsel Etkinlikleri" kapsamında "Yalın Hastane Kongresi" başladı.

Sağlık hizmetini verimli kılmak amacıyla organize edilen kongrenin açılışı, kentteki bir otelde yapıldı.

Medicabil Yalın Sağlık Enstitüsü Koordinatörü ve Medicabil Nilüfer Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aysun Yılmazlar, açılışta yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür etti.

Bu seneki kongrenin temasının "Fonksiyonel tıp ve sağlıklı yaşam" olduğunu belirten Yılmazlar, şunları kaydetti:

"Tıpta tanı ve tedavilerde kök sebebe inilmesi gerektiğini son yıllarda da zaten çeşitli platformlarda dillendirildiğini biliyoruz ve kök sebebe inmenin, bizim yalın düşüncede problemlerimizin çözümlenmesinin tam da üst üste örtüştüğünü fark ettik. Bu nedenle çok emekleme döneminde olsa da hastanemizde bir fonksiyonel tıp ve sağlıklı yaşam kliniği açtık. İçinde çok kıymetli daire hekimimiz, yaşam koçumuz ve diyetisyenimiz çalışıyor. Bununla birlikte hastalarımızın vücudunun tamamını değerlendirerek mevcut hastalığının aslında kök sebeplerine inmiş oluyoruz."

Medicabil Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen de sağlık çalışanı olmanın bir gönül işi olduğunu ifade etti.

Bilgen, bu kongrelerin faydalı olmasını temenni ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Türkiye Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel ise yalın hastane uygulamalarının iki gün boyunca bir kongrede ele alınacak olmasını Türkiye için büyük bir kazanç olarak gördüğünü dile getirdi.

Şenel, Bakanlık olarak yalın hastane uygulamalarını yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bizim kazanacaklarımızın da yine tüm ülkemize yansıyacak çalışmalar olduğunu düşünüyoruz. Yalın uygulamalarda Medicabil Hastanesi hakikaten çok ön plana çıkıyor. Yazdıkları kitapla, sürekli düzenledikleri bilimsel toplantılarla ve diğer kuruluşlara sundukları destekle, katkılarla bu alanda çok ön plana çıkıyorlar." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından kongre "Yalın Düşünce ve Yalın Sağlık" konulu konferansla devam etti.

"Yalın Hastane Kongresi" yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Bursa'da Yalın Hastane Kongresi Başladı - Son Dakika

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