Büyüyen Mide Ameliyatla İyileşti - Son Dakika
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Sağlık

Büyüyen Mide Ameliyatla İyileşti

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65 yaşındaki Hamza Özcan, 10 kattan fazla büyüyen midesiyle yaşadığı sorundan ameliyatla kurtuldu.

02.01.2025 09:45
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Yemekten sonra karnı şişip kusuyordu, 10 kattan fazla büyüyen midesi herkesi şaşırttı

AMASYA - Amasya'da yediği katı yemeklerden sonra karnı şişip kusan 65 yaşındaki adam, çocukluğundan bu yana yaşadığı sorundan ameliyatla kurtularak sağlığına kavuştu. Midesinin nadir görülen bir şekilde 10 kattan fazla büyümesi doktorları bile şaşırttı.

Çiftçilikle geçimini sağlayan Hamza Özcan, katı gıdaları yedikten 10 dakika sonra kusuyordu. Hayatını kabusa çeviren sorununa yıllardır çare bulamayınca son olarak Özel Amasya Kolmed Hastanesi'ne başvurdu.

10 kattan fazla büyüyen midesi karın boşluğunu sarmıştı

Yapılan endoskopi ve tomografi çekiminin ardından gerçekleşen ameliyatında çıkış kısmı daralan midesinin 10 kattan fazla büyüyerek karın boşluğunu sardığı görüldü. Mide ve karaciğer arasında oluşan doku bandının mideyi ikiye ayırdığını gören Genel Cerrah Doç. Dr. Yavuz Pirhan, ince barsak ile mide arasına yeni bir kanal yaptı.

"Anadan doğmuş gibi oldum"

Sağlığına kavuştuğuna çok sevinen evli ve 5 çocuk babası Özcan, "Canımın çektiği her şeyi yiyordum. Ama 10 dakika sonra geri çıkartıyordum. Çok rahatsız oluyordum. Ekmek yer gibi hap içiyordum. Şimdi anadan doğmuş gibi oldum" dedi.

Karnı hamile gibi şişmişti

Yetişkinlerde çok nadir görülen bu durumla genelde yeni doğan bebeklerde karşılaşılması üzerine hemen müdahale edildiğini anlatan Doç. Dr. Pirhan, "20 yıllık genel cerrahi uzmanıyım. Bu benim gördüğüm ikinci vaka. Hastamızın karnının içinin yarısından fazlası mide dokusu şeklindeydi. Hamile bir bayan gibi şişliği vardı. Şimdi karnı dümdüz oldu. Hatta kaburga uçları bile görünüyor diye konuştu.

Aşırı kilo riskine karşı dikkatli beslenme tavsiyesi

Yıllardır keyifle balık yiyemediğinden yakınan hastasına hamsi ısmarlayan Pirhan, midesinin 10 kattan fazla büyüdüğü için bundan sonraki bir yıllık süreçte açlık hissi nedeniyle sürekli yemek tüketmeye yönelip aşırı kilo alabileceği riskine karşın dikkatli beslenmesini tavsiye etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Büyüyen Mide Ameliyatla İyileşti - Son Dakika

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