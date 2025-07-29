Chikungunya Virüsü Uyarısı - Son Dakika
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Sağlık

Chikungunya Virüsü Uyarısı

29.07.2025 10:49
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Prof. Dr. Özlü, Chikungunya virüsüne karşı sivrisineklerle mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, sivrisinekler yoluyla bulaşıp, son dönemde Avrupa'da da vakaları görülmeye başlanan 'Chikungunya' virüsüne ilişkin, "Chikungunya virüsü, sivrisinekler yolu ile bulaştığı için, sineklerin çoğalması ve üremesiyle ilgili ortamların ıslah edilmesi lazım. İlaçlama çalışmaları yapılmalı. Bireysel olarak da sivrisineklere karşı kendimizi korumamız gerekiyor. Henüz Türkiye'de böyle bir vaka bildirilmiş değil. Bu yüzden yakın bir tehdit söz konusu değildir" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sivrisinek yoluyla bulaşan Chikungunya virüsünün önümüzdeki yıllarda küresel bir salgına dönüşebileceği uyarısında bulundu. Türkiye'de henüz vaka görülmediğini ancak yaz aylarında sivrisineklere karşı önlem alınması gerektiği vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, tropikal ve subtropikal bölgelerde uzun süredir endemik olarak görülen virüsün, artık farklı sinek türleriyle de bulaşabildiğine dikkati çekerek, "Chikungunya' virüsü, tropikal ve subtropikal bölgede uzun zamandan beri endemik olarak görülen ve sinekler yoluyla bulaşan bir virüstür. Bu virüs sineğin ısırması ile insana ve hayvanlara geçerek hastalık yapabiliyor. Bu virüs romatizmaya, kas ve eklem ağrılarına, ateşe, deri döküntülerine, bazen de uzun sürebilen bir enfeksiyona yol açabiliyor. Ölümcüllük oranı da çok yüksek değildir" ifadelerini kullandı.

'SALGINLARA YOL AÇABİLECEĞİ UYARISI YAPILDI'

Virüsün başlangıçta Afrika ve Hindistan gibi bölgelerde daha sık görüldüğünü ancak son dönemde Avrupa'da da vakalar bildirilmesiyle mutasyon geçirdiğinin anlaşıldığını ifade eden Özlü, "Afrika'da Hindistan'da daha çok görülürken son dönemde Avrupa ülkelerinde de vakalar görülünce bu virüste bir mutasyon olduğu anlaşıldı. Bu virüsün farklı cins sineklere de yerleştiğine dair bilgiler elde edildi. Bu durum endişeye yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından önümüzdeki dönem için Chikungunya virüsünün sadece Ekvator bölgesinde görülmeyip, Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelerde de görülebileceğini ve sinekler yoluyla da salgınlara yol açabileceği uyarısı yapıldı" dedi.

'YAKIN BİR TEHDİT SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Türkiye'de Chikungunya virüsüne karşın yakın bir tehdidin olmadığını ifade eden Özlü, sineklerle mücadelede bireysel ve toplumsal önlemlerin önemine değinerek, "Ülkemizde de sivrisinek var. Dikkat etmek gerekiyor. Chikungunya virüsü, sivrisinekler yolu ile bulaştığı için, sineklerin çoğalması ve üremesiyle ilgili ortamların ıslah edilmesi lazım. İlaçlama çalışmaları yapılmalı. Bireysel olarak da sivrisineklere karşı kendimizi korumamız gerekiyor. Sinekle bulaşan başka hastalıklarda var. Yaz aylarında havaların sıcak olmasıyla beraber birikinti sularında üreyen sineklerin bu tür hastalıklara yol açtığını da bilmemiz gerekiyor. Henüz Türkiye'de böyle bir vaka bildirilmiş değil bu yüzden yakın bir tehdit söz konusu değildir. Dünya Sağlık Örgütü ülkeleri uyarıyor" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON,

Kaynak: DHA

Tevfik Özlü, Türkiye, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Chikungunya Virüsü Uyarısı - Son Dakika

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