Çivril'de MR Cihazı ve Kanser Taramaları İncelendi - Son Dakika
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Çivril'de MR Cihazı ve Kanser Taramaları İncelendi

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Çivril\'de MR Cihazı ve Kanser Taramaları İncelendi
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Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunarak kurulumu devam eden MR cihazı ve kanser tarama hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak kurulumu devam eden MR cihazı ve kanser tarama hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında, önümüzdeki günlerde vatandaşların hizmetine sunulması planlanan Manyetik Rezonans (MR) cihazının kurulacağı alanı inceleyen Öztürk, hastanede yürütülen hazırlıklar hakkında Başhekim Uzm. Dr. Burak Koyuncu'dan bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürü Öztürk, hastane bünyesinde faaliyet gösteren Çivril İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Tarama Birimi'ni de ziyaret etti. Burada yürütülen çalışmalar hakkında İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Sergen Düzce ve görevli sağlık personelinden bilgi alan Öztürk, kanser tarama hizmetlerini yerinde inceledi.

Birimde, ilçe mahallelerinden hastaneye ulaşımları sağlanan 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlara ise rahim ağzı kanseri taramaları yapılıyor.

Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması dolayısıyla erken teşhisin önemine dikkat çeken Öztürk, kadınları rutin kanser taramalarını yaptırmaya ve sağlık kontrollerini ihmal etmemeye davet etti.

Kaynak: İHA
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