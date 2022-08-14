Çocuklarda dil bozukluğuna dikkat... Konuşma bozukluklarını göz ardı etmek risk oluşturuyor - Son Dakika
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Çocuklarda dil bozukluğuna dikkat... Konuşma bozukluklarını göz ardı etmek risk oluşturuyor

14.08.2022 13:50

Çocuklarda dil bozukluğuna dikkat... Konuşma bozukluklarını göz ardı etmek risk oluşturuyor Çocuklardaki konuşma bozuklukları ve gecikmeleri konusunda ebeveynleri uyaran uzmanlar, dil bozukluklarına dikkat çekti.

Çocuklarda dil bozukluğuna dikkat... Konuşma bozukluklarını göz ardı etmek risk oluşturuyor

KOCAELİ - Çocuklardaki konuşma bozuklukları ve gecikmeleri konusunda ebeveynleri uyaran uzmanlar, dil bozukluklarına dikkat çekti. Bu sorunun göz ardı edilmesi halinde çevresine kapalı şekilde büyüyen çocuklarda gelişim geriliklerinin arttığını belirten Psikolojik Danışman Zeynep Önder, "Çocuklar ismine tepki vermiyorsa, kelime çıktıları yoksa veya çevreye karşı duyarsız kalıyorsa o zaman ailenin harekete geçmesi gerekmektedir" dedi.

Çocukların ağızından çıkan ilk kelimeler ebeveynleri için paha biçilemez. Fakat çocukların erken yaşlardaki konuşma bozukluklarını ve gecikmelerini göz ardı etmek ve zamana yaymak, büyük risk oluşturuyor. Her çocuğun gelişim süreci farklılık gösterirken, ailelere büyük görevler düşüyor. Özellikle ebeveynlerin çocukları dikkatli bir şekilde takip etmesi gerekiyor.

"Çocuk konuşmaya başladığında, tek kelimeyle bize birçok şeyi anlatmaya çalışıyor olabilir"

Çocuklardaki konuşma bozukluğu ve geriliğin doğumdan itibaren takip edilmesi gerektiğini belirten Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Psikolojik Danışman Zeynep Önder, bebek kendini ilk olarak ağlayarak ifade etmeye çalışır. İsteklerini ve ihtiyaçlarını ağlayarak çevresine anlatmaya çabalar. Daha sonrasında babıldama dönemi gelir 6-7 ay süren bu dönemde bebek hecelerle ses çıkarmaya başlar. Ortalama 1 yaşına geldiğinde ise kelime çıktıları vermeye başlar. Örneğin anne, baba, dede gibi sözcükler söyler. Çocuk konuşmaya başladığında aslında tek kelimeyle bize birçok şeyi anlatmaya çalışıyor olabilir. Eğer çocuk gelişimi normalinin dışında performans sergiliyorsa örneğin ismine tepki vermiyorsa, kelime çıktıları yoksa veya çevreye karşı duyarsız kalıyorsa o zaman ailenin harekete geçmesi gerekmektedir" dedi.

"Bebekler ortalama 1 yaş civarına geldiğinde hala daha kelime çıktısı yoksa harekete geçilmelidir"

Bebeklerin daha birkaç aylıkken annesinin sesini tanıyıp tepki verdiğini ifade eden Önder, "Çevresel faktörler bebeklerin ilgisini çekmeye başlar. Eğer çevresel faktörlere bebeklikten itibaren duyarsızsa ismine tepki vermiyorsa, hiçbir şekilde ailesi ve çevresi ile iletişime geçmiyorsa aileler dikkat etmelidir. Bebekler ortalama 1 yaş civarına geldiğinde hala daha kelime çıktısı yoksa ve çevreye ilgisizlik hala daha devem ediyorsa harekete geçmekte fayda var" diye konuştu.

"Sağlık taraması ve özel eğitimin eş zamanlı olarak ilerlemesi gerekiyor"

Çocuklarda dil bozukluğu tanısı konulduğundan itibaren, hem sağlık taramasının hem de özel eğitimin birlikte yapılması gerektiğinin altını çizen Önder, "Maalesef ki aileler genelde sağlık taramasından bebeklerini geçirip, özel eğitimi arka plana atıyor. Bu oldukça yanlış bir yaklaşımdır. Hem sağlık taraması hem de özel eğitimin eş zamanlı olarak ilerlemesi gerekir. Tanı aldıktan sonra özel eğitime başlamak, erken müdahaleyle, yoğun ve doğru eğitime oldukça önemli. Birey çevresi ile iletişim kuramadıkça, çevreye kapalı oldukça gelişim geriliği göstermeye başlar ve kendi gelişim yaşının oldukça gerisinde performans sergiler" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Bebek, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çocuklarda dil bozukluğuna dikkat... Konuşma bozukluklarını göz ardı etmek risk oluşturuyor - Son Dakika

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