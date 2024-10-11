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Sağlık

Covid-19 Testleri Artıyor

Covid-19 Testleri Artıyor

Adana'da üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle gelenlerin %40-50'sinde Covid-19 tespit ediliyor.

11.10.2024 11:49
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ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferit Kuşcu, "Üst solunum yolu enfeksiyonu olup, şikayetleri hafif seyreden çoğu kişi artık Covid-19 için test vermiyor. Ancak polikliniğimize boğaz, ağrısı, öksürük ve ateş gibi şikayetlerle gelen ve test veren hastalardan yaklaşık yüzde 40-50'sinde testin pozitif olduğunu görüyoruz. Ancak çoğu da yoğun bakıma yatacak ya da genel durumu kötü olan hastalar değildi" dedi.

Yurt genelinde havaların soğuması ve okulların açılması ile enfeksiyon hastalıkları da kendini göstermeye başladı. Üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren kişilerde de ilk olarak dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan Covid-19 salgını akıllara geliyor. ÇÜ Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferit Kuşcu, insandan insana bulaşı ilk olarak Çin'de görülen ve ağır tablolarla seyrederek ölümle sonuçlanabilen Covid-19'un hala varlığını sürdürdüğünü belirtti. Yeni varyantlar ile hastalığın daha hafif seyrettiğini dile getiren Kuşcu, bunda aşı ve ilerleyen yıllarla birlikte bağışıklık durumunun etkili olduğunu vurguladı.

RİSKLİ GRUPLARA UYARI

Son 1 aydır üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle gelen hasta sayısının mevsimin de etkisiyle artış gösterdiğini ifade eden Kuşcu, "Üst solunum yolu enfeksiyonu olup, şikayetleri hafif seyreden çoğu kişi artık Covid-19 için test vermiyor. Ancak polikliniğimize boğaz, ağrısı, öksürük ve ateş gibi şikayetlerle gelen ve test veren hastalardan yaklaşık yüzde 40-50'sinde testin pozitif olduğunu görüyoruz. Bazı hasta gruplarında bu artışı gördük ancak çoğu da yoğun bakıma yatacak ya da genel durumu kötü olan hastalar değildi" diye konuştu.

Doç. Dr. Kuşcu, riskli grubun önlem almaya devam etmesi gerektiğini belirterek, "Bu enfeksiyon özellikle 65 yaş üstü, kronik hastalığı olanlar, kanser hastaları ya da herhangi bir nedenle bağışıklığını baskılayacak ilaç kullanan kişiler için hala önem arz ediyor. Bu kişilerde Covid-19 varlığında çeşitli sorunlar görüyoruz ve bu durum devam edecek gibi de duruyor. Kış mevsiminin yaklaşması ve okulların açılmasıyla kapalı ortamlara daha çok girilmesi gibi durumlar nedeniyle ilk dönemlerdeki gibi sıkı önlemler olmasa da kişisel önlemlere dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

Çukurova Üniversitesi, Hastane, Eğitim, Sağlık, Adana, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Covid-19 Testleri Artıyor - Son Dakika

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