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Cumhurbaşkanı imzayı attı, doktor balıklar köyüne kavuşuyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı imzayı attı, doktor balıklar köyüne kavuşuyor

14.02.2022 20:31

Cumhurbaşkanı imzayı attı, doktor balıklar köyüne kavuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzayı attı.

Cumhurbaşkanı imzayı attı, doktor balıklar köyüne kavuşuyor

SİVAS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzayı attı. Dünya'da eşi benzeri bulunmayan Sivas'ın doktor balıkları için oluşturulması planlanan sağlık turizmi köyü için acele kamulaştırma kararı alındı.

Sivas Valiliği tarafından, Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan Balıklı Kaplıcaya kardeş olarak geliştirilen Kalkım Balıklı Köyü Projesi'nin hayata geçirilebilmesi için gerekli olan acele kamulaştırma kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile alındı. Karar bugün ki resmi gazetede yayınlandı. Karar Sivas'ta sevinçle karşılandı.

Dünya'da eşi benzeri yok

Sivas'ın Kangal ilçesine yer altından çıkan yoğun mineralli ve selenyumlu su, suda bulunan balıklarında yardımı ile şifa bulamayan sedef, egzama gibi cilt hastalarına şifa oluyor. Hastalar 37 derecelik sıcaklıktaki selenyumlu suda doktor balıkların dokunuşları ile şifa buluyor. Dünyanın dört bir yanından şifa arayan cilt hastaları, Sivas'a gelip doktor balıkları ziyaret ediyor. Doktor balıklar olarak ünlenen balıkların Dünya'da eşi benzeri bulunmuyor.

Sağlık turizmi köyü oluşturulacak

Sivas Valiliği tarafından Sivas'ta yıllardır hizmet veren Balıklı Kaplıca'ya alternatif olarak yine Kangal ilçesinde bulunan Kalkım bölgesinde zeminden çıkan benzer su ve doktor balıklarla daha sağlıklı ve kaliteli sağlık hizmeti verilebilmesi için "Kalkım Balıklı Köyü Projesi" hazırlanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile alınan acele kamulaştırma karanının ardından projenin hızlanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı imzayı attı, doktor balıklar köyüne kavuşuyor
Cumhurbaşkanı imzayı attı, doktor balıklar köyüne kavuşuyor
Cumhurbaşkanı imzayı attı, doktor balıklar köyüne kavuşuyor

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kangal, Sivas, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Cumhurbaşkanı imzayı attı, doktor balıklar köyüne kavuşuyor - Son Dakika


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