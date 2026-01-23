Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı - Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı

23.01.2026 13:16
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, OECD ülkeleri ve Avrupa genelinde en ucuz sigaranın Türkiye'de satıldığını belirterek, "Sigara fiyatları dünyada 5 litre benzin fiyatına eş değerdir. Bu mantıkla Türkiye'de bir paket sigaranın en az 300 lira olması gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, Türkiye'de sigara bağımlılığının ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Ergüder, Yeşilay'ın yaptığı çalışmaya göre sigaranın Türkiye ekonomisine yıllık maliyetinin yaklaşık 24 milyar dolar olduğunu söyledi.

Bu rakamın yalnızca doğrudan maliyetleri kapsadığını belirten Ergüder, "Dolaylı maliyetler, işsizlik maliyetleri ve hastalık harcamaları eklendiğinde bu tutar daha da yukarı çıkabilir. Sigaraya bağlı hastalıklar için ne kadar harcama yaptığımızı, yurt dışından ne kadar ilaç getirildiğini tam olarak hesaplayamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 10 FİYAT ARTIŞI TÜKETİMİ YÜZDE 8 AZALTTI"

Sigara fiyatlarındaki artışın tüketimi doğrudan etkilediğine dikkat çeken Ergüder, fiyatlarda yüzde 10'luk bir artışın tüketimi yaklaşık yüzde 8 azalttığını söyledi. Türkiye'de sigarayla mücadelede en etkili kurumun Maliye Bakanlığı olduğunu vurgulayan Ergüder, 2008–2012 yılları arasında uygulanan vergi ve fiyat politikalarının somut sonuçlar verdiğini hatırlattı.

"OECD VE AVRUPA'DA EN UCUZ SİGARA TÜRKİYE'DE"

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Ergüder, mevcut tabloya bakıldığında OECD ülkeleri ve Avrupa genelinde en ucuz sigaranın Türkiye'de satıldığını ifade etti. Bu durumun sigara kullanım oranlarının düşürülememesindeki en önemli nedenlerden biri olduğunu belirten Ergüder, fiyat politikasının etkili biçimde yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

"BİR PAKET SİGARA 300 TL OLMALI"

Sigara fiyatlarının uluslararası ölçütlerle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ergüder, İngiltere'den örnek verdi. İngiltere'de bir paket sigaranın yaklaşık 15 sterlin (880 TL), bir pidenin ise 7 sterlin (411 TL) olduğunu hatırlatan Ergüder, Türkiye'de bunun tam tersinin yaşandığını söyledi.

"Türkiye'de bir pide parasına üç paket sigara alınabiliyor" diyen Ergüder, çok uluslu şirketlerin fiyat artışlarına karşı 'enflasyon ve kaçakçılık artar' yönünde baskı yaptığını dile getirdi.

Ergüder, "Ama biz Maliye Bakanlığında uzman arkadaşlarla Türkiye'de 2002 ile 2019 yılları arasında sigara fiyatıyla enflasyon ilişkisini inceledik ve hiçbir şey bulamadık. Sigara fiyatları dünyada 5 litre benzin fiyatına eş değerdir. Bu mantıkla Türkiye'de bir paket sigaranın en az 300 lira olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (40)

  • Dagcı Dagcı:
    Adamların 1 Euro sunun bizim 50 TL nin üstünde olduğundan haberi yok sanırım. Prof olarak yaptığı Kıstasa bakarmısı... 82 5 Yanıtla
    zdrkbcp78r zdrkbcp78r:
    o kadar prof. olabilmiş abisi idare et 22 3
  • 1234 1234:
    siz önce kendi maaşinizi düşürün gerisi düzelir 58 3 Yanıtla
  • doğukan kadir kaşıkçı doğukan kadir kaşıkçı:
    1000 tl yapın. Nasıl olsa hiç zamma kimsenin tepkisi olmuyor. 38 7 Yanıtla
  • jRd4ryMDQKEc2U6 jRd4ryMDQKEc2U6:
    Bu nediyor? 34 5 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    sigara gerek yok her taraf esrar satan torbacı dolu 21 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
