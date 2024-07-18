Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde 74 kişi zehirlendi - Son Dakika
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Sağlık

Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde 74 kişi zehirlendi

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Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde 74 personel mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastanenin acil servisine başvurdu. İlk incelemeler sonucunda besin zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruldu. Hastane yetkilileri olayın nedenini araştırmak için çalışmalara başladı.

18.07.2024 11:24
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Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde 74 kişi zehirlendi

Hastane personelleri yediği yemekten zehirlendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde 74 personel zehirlendi.

Alınan bilgilere göre, dün hastane personelleri akşam saatlerinde mide bulantısı ve ishal şikayetiyle şimdiye kadar 74 personel hastanenin acil servisine başvurdu. Yapılan ilk incelemeler sonucunda belirtilerin besin zehirlenmesi olduğu ihtimali üzerinde duruldu.

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, yaptığı yazılı açıklamada, "Hastanemizde görevli bazı personellerimiz, mide bulantısı ve ishal şikayetleriyle acil servise başvurmuşlardır. İlk değerlendirmelerde basit besin zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulmaktadır. Personellerimizin durumu kontrol altında olup, gerekli tıbbi müdahaleler yapılmaktadır. Olayın nedeni hakkında ayrıntılı bir araştırma başlatılmış olup, sonuçlar en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

Kaynak: İHA

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