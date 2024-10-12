Diş Bakımında Estetik Yerine Temizlik Önerisi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Diş Bakımında Estetik Yerine Temizlik Önerisi

Diş Bakımında Estetik Yerine Temizlik Önerisi

Prof. Dr. Korkut Ulucan, dişlerde estetik yerine düzenli bakımın önemini vurguladı.

12.10.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Korkut Ulucan, dişlere estetik yaptırmak yerine düzenli fırçalama ve bakım yapılması gerektiğini belirtti.

Ulucan, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 1. Diş Hekimliği Ulusal Öğrenci Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, dişlerin vücudun önemli parçalarından olduğunu söyledi.

Belirli sorunlar nedeniyle dişlere işlemler yapılabildiğini belirten Ulucan, "Diş taşı temizliğinin amacı farklı, diş beyazlatmanın amacı farklıdır. İkisinin de uzman ellerde yapılması gerekir. Özellikle biz toplum olarak bu konuya biraz daha hassas olmamız lazım. Özel kliniklerde belli meblağlar oluyor ama devlet üniversitelerimiz ve kurumlarımız bunları ücretsiz olarak sağlıyor." dedi.

Ulucan, diş beyazlatmanın estetik kapsama girdiğini belirtti.

Diş bakımının kişinin kendine verdiği değeri göstermesi açıdan önemli olduğunu ifade eden Ulucan, şunları kaydetti:

"Her zaman en iyisi, en doğrusu doğal olandır olması gerektiği gibi. İyi bakmayıp sonra eskiye döndürmek için zaman ve para harcamaktansa en başta yapılması gerekeni yapmanın taraftarıyım. Bazı bireylerde biyolojik ve genetik faktörler diş sararması ve diş çürüklerine yatkınlık oluşturabiliyor. Bunu bir topluma indirgemek zor ama birey bazında karşılaşılıyor."

"Türklerin diş yapısı sağlam"

Diş çürüklerinde çevresel faktörler, yeme içme alışkanlıkları ve ağız hijyeninin önemli olduğunu anlatan Ulucan, Türk popülasyonunda diş çürüklerine genetik yatkınlık yok. Türklerin diş yapısı sağlam. Hijyen konusunda biraz eksiğiz ama genetik olarak herhangi bir zaafımız ya da çürük olmasına karşı yatkınlığımız yok." diye konuştu.

Koruyucu diş hekimliğinde Türkiye'nin iyi durumda olduğuna değinen Ulucan, protez kullanımının Türkiye'de fazla olduğunu ancak yeni tedavi yöntemleriyle bunun da tarihe karışacağını kaydetti.

Sempozyum yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Marmara Üniversitesi, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Korkut, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diş Bakımında Estetik Yerine Temizlik Önerisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:02 Kabinede kimler değişecek Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var
15:20 Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti
13:23 Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
12:39 Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
21:09 Savcıya ’Mermiye kafa atacak adamları var’ tehdidi: Polis hepsini enseledi Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi
20:25 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı
20:19 “Rüyalar gördüm“ deyip 3 kişiyi bıçaklayan şahıs, tutuklandı "Rüyalar gördüm" deyip 3 kişiyi bıçaklayan şahıs, tutuklandı
20:15 Almanya’dan Eurofighter’a yeşil ışık Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık
19:40 ’E-Nabız satıldı’ iddialarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi 'E-Nabız satıldı' iddialarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi
19:33 Çıldırmış gibiydi, balkondan ateş yağdırarak dans etti Çıldırmış gibiydi, balkondan ateş yağdırarak dans etti
19:09 Metrobüste yolculara tehdit savurdu “70 dosyam var, 71’i de işlemekten korkmam“ Metrobüste yolculara tehdit savurdu "70 dosyam var, 71'i de işlemekten korkmam"
19:00 Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu
18:57 Arda Güler, Fenerbahçe’nin kasasını bir kez daha dolduracak Arda Güler, Fenerbahçe'nin kasasını bir kez daha dolduracak
18:57 İnfial yaratan olayın ardından belediyeden açıklama: Açığa alındılar İnfial yaratan olayın ardından belediyeden açıklama: Açığa alındılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 16:41:22. #1.11#
SON DAKİKA: Diş Bakımında Estetik Yerine Temizlik Önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.