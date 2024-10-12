Diş Bakımında Estetik Yerine Temizlik Önerisi

Sağlık

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Korkut Ulucan, dişlere estetik yaptırmak yerine düzenli fırçalama ve bakım yapılması gerektiğini belirtti.

Ulucan, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 1. Diş Hekimliği Ulusal Öğrenci Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, dişlerin vücudun önemli parçalarından olduğunu söyledi.

Belirli sorunlar nedeniyle dişlere işlemler yapılabildiğini belirten Ulucan, "Diş taşı temizliğinin amacı farklı, diş beyazlatmanın amacı farklıdır. İkisinin de uzman ellerde yapılması gerekir. Özellikle biz toplum olarak bu konuya biraz daha hassas olmamız lazım. Özel kliniklerde belli meblağlar oluyor ama devlet üniversitelerimiz ve kurumlarımız bunları ücretsiz olarak sağlıyor." dedi.

Ulucan, diş beyazlatmanın estetik kapsama girdiğini belirtti.

Diş bakımının kişinin kendine verdiği değeri göstermesi açıdan önemli olduğunu ifade eden Ulucan, şunları kaydetti:

"Her zaman en iyisi, en doğrusu doğal olandır olması gerektiği gibi. İyi bakmayıp sonra eskiye döndürmek için zaman ve para harcamaktansa en başta yapılması gerekeni yapmanın taraftarıyım. Bazı bireylerde biyolojik ve genetik faktörler diş sararması ve diş çürüklerine yatkınlık oluşturabiliyor. Bunu bir topluma indirgemek zor ama birey bazında karşılaşılıyor."

"Türklerin diş yapısı sağlam"

Diş çürüklerinde çevresel faktörler, yeme içme alışkanlıkları ve ağız hijyeninin önemli olduğunu anlatan Ulucan, Türk popülasyonunda diş çürüklerine genetik yatkınlık yok. Türklerin diş yapısı sağlam. Hijyen konusunda biraz eksiğiz ama genetik olarak herhangi bir zaafımız ya da çürük olmasına karşı yatkınlığımız yok." diye konuştu.

Koruyucu diş hekimliğinde Türkiye'nin iyi durumda olduğuna değinen Ulucan, protez kullanımının Türkiye'de fazla olduğunu ancak yeni tedavi yöntemleriyle bunun da tarihe karışacağını kaydetti.

Sempozyum yarın sona erecek.