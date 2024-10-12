Diş Çürükleri İçin Erken Tanı Kiti Geliştirildi - Son Dakika
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Sağlık

Diş Çürükleri İçin Erken Tanı Kiti Geliştirildi

Diş Çürükleri İçin Erken Tanı Kiti Geliştirildi

Merve Nur Şahin, tükürükle 5 dakikada diş çürük riskini belirleyen kiti seri üretime geçirmeyi hedefliyor.

12.10.2024 12:50
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Biyomedikal mühendisi 24 yaşındaki Merve Nur Şahin, tükürükle 5 dakikada diş çürüklerinin risk seviyesiyle ilgili bilgi veren erken tanı kitiyle seri üretime geçmeyi hedefliyor.

Şahin, Doktor Öğretim Üyesi Ceren Türkcan danışmanlığında diş çürüklerini erken teşhis edebilmek amacıyla çalışma yaptı.

Yaklaşık 3 yıllık çalışma sonucunda diş çürükleri erken tanı kitini geliştiren Şahin, projesiyle 2- 6 Ekim'de Adana'da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) Sağlık Teknolojileri Yarışması "Rota Hızlandırma Programı" kategorisinde ilk dörde girdi.

Genç girişimci, prototipini yaptığı diş çürükleri erken tanı kitinin eczanelerden ve diş hekimlerinden temin edilebilmesi için seri üretime geçmek istiyor.

Şahin, AA muhabirine, erken tanı kitinin kolaylıkla kullanılabildiğini belirtti.

Tükürükle testin yapıldığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Bu prototip, tükürük sıvısıyla çalışıyor. Kimyasal bir solüsyon hazırladık. Solüsyonun içerisine bireyler tükürüyor ve çözelti karışımı hazırlanıyor. Bu tükürüğü ardından hazırlamış olduğumuz yüzeye damlattıktan sonra 5 dakika içerisinde risk seviyesi hakkında bilgi sahibi olunabiliyor. Bireylerin kolaylıkla evde, iş yerlerinde, otururken veya film izlerken uygulayabilecek olmaları çok büyük bir avantaj. Kitin üzerinde iki çizgi bulunuyor. Bunlardan iki tanesinde renklenme görülürse kişide yüksek çürük risk seviyesi olduğunu, bir an önce önlem alması gerektiğini aksi taktirde dişte çürük meydana gelebileceğini bildiriyor. Tek çizgi ise negatif olduğunu bildiriyor."

Şahin, kitin seri üretimine geçmeyi hedeflediğini, bu konuda girişimlerinin sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Merve Nur, Teknoloji, Eğitim, Sağlık, adana, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diş Çürükleri İçin Erken Tanı Kiti Geliştirildi - Son Dakika

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