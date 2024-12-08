Diş Hekimlerinden Yeşil Pasaport Talebi

Sağlık

ADANA Diş Hekimleri Odası Başkanı Hasan Boğa, diş hekimlerine kamu-özel ayrımı yapmaksızın yeşil pasaport hakkı verilmesi gerektiğini söyledi.

Kamuda görev yapan diş hekimlerine gereken şartları taşımaları halinde yaklaşık 15 yılın ardından yeşil pasaport veriliyor. Ancak serbest çalışan diş hekimlerine henüz bu hak tanınmadı. Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) verilerine göre Türkiye genelinde aktif çalışan 49 bin 305 diş hekiminin yüzde 59'u serbest çalışıyor. Bunların bir kısmı eş nedeniyle yeşil pasaporttan faydalanabilirken bir kısmıysa yurt dışındaki programlara katılmak istediğinde pasaport ve vize problemleri yaşıyor. Cihaz ve teknoloji kullanılarak yapılan, aynı zamanda sağlık turizminde önemli bir paya sahip diş hekimliğinin, ülke ekonomisine daha çok katkı sağlamasının, hekimlerin uluslararası kongrelerde, fuarlarda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilmesiyle mümkün olabileceğini savunan diş hekimleri, 'yeşil pasaport' talep ediyor.

'SAĞLIK TURİZMİ GELİRİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ 3'ÜNCÜ SIRADA'

Evrensel bir meslek yürüttüklerini ve bilimsel, teknolojik gelişmeleri takip edebilmek için sık sık yurt dışına gitmek durumunda olduklarını ifade eden Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Dt. Hasan Boğa, "Sağlık turizmi gelirinde diş 3'üncü sırada yer alıyor, 2'nci sırayı zorluyoruz. Bu anlamda diş hekimlerinin uluslararası dolaşımının kolaylıkla sağlanabilmesi gerekiyor ancak bizler yurt dışında yapılan, eğitimler, seminerler, kongreler ve fuarlara gitmekte zorlanıyoruz. Yeşil pasaport konusunu ilk dile getiren meslek gruplarından biri olmamıza karşın hala bunu çözüme kavuşturamadık. Devlette çalışanlar 3'üncü kademeye geldiğinde yeşil pasaportu direkt hak edebiliyor. Bu kademeye gelinceye kadar 15 yıllık bir süre geçiyor. Bizler diş hekimleri odasına kayıtlı olup meslekte 15 yılını dolduran diş hekimlerinin de yeşil pasaport hakkı almalarını istiyoruz. Konuyla ilgili ilk girişimleri Adana Diş Hekimleri Odası olarak bizler yapmıştık. TDB'ye bildirdikten sonra, meclisteki partilerle gerekli temaslarda bulunuldu. Ancak bu haklı talebimiz hala meclisten geçmedi" dedi.

YURT DIŞINA KOLAY ULAŞIM, TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI SUNAR

Adana Diş Hekimleri Odası Başkan Vekili Dr. Dt. Metin Ersoy ise "Türkiye'deki diş hekimliği ve sağlık sektörü çok iyi durumdadır. Bizler yeşil pasaport sahibi olabilir ve kolayca yurt dışına ulaşabilir durumda olursak hem gittiğimiz ülkelerde kendi diş hekimliği sektörümüzü ve faaliyetlerimizi kolaylıkla anlatabilecek hem de gelişmiş teknolojilere çok kolay ulaşabileceğiz. Ayrıca yurt dışındaki meslektaşlarımız ve paydaşlarımızla birebir ilişki kurarak sağlık turizmini canlandırabilir, Türkiye'nin prestijini artırabiliriz. Belki orada sağlık turizmini yönlendirebilecek çalışmalar yapılıp, bürolar açılabilir. Böylece Türkiye'ye sağlık turizmiyle gelen hasta sayısı artacak ve bu da ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

'BİZDEN SONRA BAŞVURAN MESLEK GRUPLARI BU HAKKI ALDI'

Adana Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Dt. Nevin Kilecioğlu, 38 yıllık diş hekimi olduğunu ve çok zorlu bir eğitim sürecinden geçtiklerini vurgulayarak, "Diş hekimleri olarak bizler toplum sağlığına çok büyük katkı sağlıyoruz. Meleğimizin itibarını artırmak için mutlaka bizlere yeşil pasaport verilmeli diye düşünüyorum. Biz çok önce bunun girişini yaptık ama bizden sonra başvuran çoğu meslek grubu bu hakkı aldı. Tabi sonuna kadar hak ediyorlar o ayrı bir konudur ama bizde meslek olarak bu hakkı istiyoruz" dedi.

'YALNIZCA YÜZDE 20'Sİ YEŞİL PASAPORT SAHİBİ'

Adana Diş Hekimleri Odası Saymanı Dt. Mustafa Kalat da eşinden kaynaklı yeşil pasaport alabildiğini belirterek, yurt dışındaki büyük kongrelere gittiklerinde şahit olduğu meslektaş arkadaşlarının yaşadığı sorunları anlattı. Vize ve pasaport kaynaklı sorunlar nedeniyle yakın zamanda Köln'de yapılacak olan dünyanın en büyük kongresine ise katılım oranının çok düştüğünü dile getiren Kalat, şöyle konuştu:

"Diş hekimlerimizin anca yüzde 20'si yeşil pasaporta sahiptir. Oysa meslek grupları içerisinde diş hekimleri, belki en çok bilimsel toplantılara katılan mesleklerdendir. Dolayısıyla bilimsel gelişmelerden geri kalıyorlar ve bu büyük bir sorundur. Meslekte 15 yılını doldurmuş serbest çalışan tüm diş hekimlerinin yeşil pasaport sahibi olmalarını istiyoruz."