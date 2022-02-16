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DİSKİ'den kan bağışı - Son Dakika

DİSKİ'den kan bağışı

16.02.2022 19:43

DİSKİ'den kan bağışıDİYARBAKIR DİSKİ Genel Müdürlüğü, farklı birimlerde görev yapan personeli Kızılay'ın kan stoklarının azalması nedeniyle yaşanan duruma duyarsız kalmayarak kan bağışında bulundu.

DİSKİ'den kan bağışı

DİYARBAKIR DİSKİ Genel Müdürlüğü, farklı birimlerde görev yapan personeli Kızılay'ın kan stoklarının azalması nedeniyle yaşanan duruma duyarsız kalmayarak kan bağışında bulundu.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler biriminde Kızılay'ın kurduğu portatif stantlarda personel, doldurdukları kan verme forumu, değerleri ve yetkili doktor ile yapılan görüşmenin ardından kan bağışında bulundu.

Kızılay'ın kan stoklarının azalması nedeniyle yaşanan duruma duyarsız kalmayan personel dışında DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi'de kan bağışında bulundu. Kızılay'ın özellikle pandemi nedeniyle kan bağışlarının azaldığını yapılan bağış kampanyasını DİSKİ olarak geri çevirmediklerini kaydeden Tutşi, bu hayırlı kampanyaya katkı sundukları için mutlu olduklarını belirtti.

"Bir ünite kan ile 3 insana can olacağız"

Tutşi, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi, "Bir ünite kan vererek, 3 insana can olacağız ve inşallah fayda sağlayacağız. Kan dostu dediğimiz ya da kan kardeşliği dediğimiz bir yapıyla bilmediğimiz birçok insana şifa olmayı hedefliyoruz. Bu anlamda da DİSKİ Genel Müdürlüğümüzce arkadaşlarda sağ olsun hepsinin ilgi alakası oldu, yoğun bir rağbet var. Arkadaşlarla beraber Kızılay kan merkezimize kan bağışında bulunuyoruz. İnşallah birçok kurumun bu anlamda katkısını bekliyoruz" dedi.

Kan bağışı kampanyalarının daha sık şekilde yapılması gerektiğinin altını çizen Tutşi, herkesin bu tarz kampanyalara destek vermesini istedi.

Kan verenler idari izinli sayılacak

Tutşi, konuşmasını şu şekilde tamamladı, "Vatandaşlarımıza, insanlarımızın hayatlarını kurtarma anlamında ayıracağımız yarım saatlik bir zaman birçok kişiye fayda, şifa olacak. Vücut zaten kanı hızlı bir şekilde yeniliyor. Verdiğimiz kan esasında hem sağlık açısından faydalı hem de hastalara ihtiyaç duyan insanlara ulaşması açısından da faydalıdır. Kan bağışını teşvik etmek amacıyla da arkadaşlarımıza da dedik ki kim kan verirse onu bugün idari izinli sayacağız. İdareciler olarak gidip görevimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Kızılay yetkilileri, personelinin katılımı ve gösterilen yoğun ilgiden dolayı DİSKİ yetkililerine teşekkür etti.

DİSKİ'den kan bağışı
DİSKİ'den kan bağışı
DİSKİ'den kan bağışı

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Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diyarbakır, Kan Bağışı, Kızılay, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık DİSKİ'den kan bağışı - Son Dakika


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