Diyarbakır'da e-Rapor Uygulaması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Diyarbakır'da e-Rapor Uygulaması Başladı

04.06.2025 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

80 yaş üstü ve yatağa bağımlı hastalar için e-Rapor uygulamasıyla sağlık hizmetleri evde sağlanacak.

Diyarbakır'da 80 yaş üstü ve yatağa bağımlı hastalar için e-rapor uygulaması başladı

DİYARBAKIR - Sağlık Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda, Türkiye genelinde ve Diyarbakır'da eş zamanlı olarak e-Rapor uygulamasına geçildi. Yeni uygulama kapsamında, özellikle 80 yaş ve üzeri bireyler ile yatağa bağımlı hastalar için önemli kolaylıklar hayata geçiriliyor.

Bu yeni sistemle birlikte, hastalık tanısı almış olan 80 yaş üstü veya yatağa bağımlı bireylerin mevcut sağlık raporları (ilaç, mama, tıbbi cihaz, bez raporu vb.) bitiş tarihine son bir ay kala, hasta ya da hasta yakınının başvurusuna gerek kalmadan otomatik olarak değerlendirilecek. Değerlendirme işlemleri, hastaların evlerinde yerinde yapılabileceği gibi, Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.

Uygulamanın amacı; Hastaların kamu sağlık tesislerine gelişini gerektirmeyen durumlarda bakım yükünün azaltılması, sağlık hizmetlerinin düzenli ve sürdürülebilir hale getirilmesi, takip süreçlerinin kesintisiz sağlanması ve zaman tasarrufu elde edilmesi olarak açıklandı.

Yapılan değerlendirmelerde hastaların tansiyon, kan şekeri, ateş, nabız ve kan oksijen seviyesi gibi hayati bulguları ölçülerek, tıbbi ihtiyaçları doğrultusunda sağlık raporları yenilenmektedir.

e-Rapor uygulaması ile özellikle yaşlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırılırken, hem hastalar hem de sağlık sistemi açısından önemli bir dönüşüm hedefleniyor.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, geçen hafta açıklanan ve 26 Mayıs tarihi itibari ile uygulamaya başlanan 80 yaş üstü büyüklerin ve yatağa bağımlı hastaların ilaç raporlarını, sağlık raporlarını, alt bezlerini, tıbbi cihazlarını hastaneye gitmeden rapor sürelerinin dolmasına bir ay kala yenilediklerini söyledi.

Asiltürk, bu süreçte hastaların, yakınlarının talepleri olsun ya da olmasın müdürlük bünyesinde hizmet veren sağlık tesislerinde ekipler tarafından takip edilerek, evlerinde ziyaret edildiğini ifade eden Asiltürk, "Bu sürecin başlamasıyla birlikte artık ilimizde, hekimlerimiz tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde hastalarımızın ihtiyacı olan raporlarını yerinde ve zahmetsiz bir şekilde düzenleyeceğiz. Yaşlılarımız baş tacımız, onların hastaneye gitmesine gerek kalmadan ekiplerimiz tarafından evlerinde ve hastaneye gitmelerine gerek kalmadan yerinde ve zahmetsiz bir şekilde bu hizmeti vereceğiz. Diyarbakır'da bu hizmeti alacak yaklaşık 6 bin civarında 80 yaş ve üzeri büyüklerimiz ile yatağa bağımlı hastalarımız bulunuyor. Onların da bu işlemlerini en hızlı şekilde tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

Hastanın bakıcısı Fidan Kılıç ise, "Hastaneye gidilmeden evde yaşlılarımıza bu tarz bakımların yapılması çok güzel. Hizmetlerinden dolayı İl Sağlık Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır, Teknoloji, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da e-Rapor Uygulaması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi
Yok artık Dzeko Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor
Sakarya’da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti Sakarya'da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti
Aydın’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye’ye bomba yağdırdı İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM’de kabul edildi İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
Survivor’dan kaçar gibi ayrılan Hikmet’in nereye gittiği belli oldu Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu
Elon Musk, Trump’ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

22:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
21:21
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
19:46
Cemil Tugay’dan CHP’li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
10:20
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir Canlı getirene para ödülü veriliyor
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor
10:15
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
10:08
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
09:48
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
09:30
Süper Lig’de yılın imzası Cenk Tosun’un yeni adresi belli gibi
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi
09:14
BDDK onay verdi 2 yeni banka kuruluyor
BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor
08:55
Bakanlıktan Özgür Özel’in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
Bakanlıktan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
08:48
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
08:18
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 02:38:05. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da e-Rapor Uygulaması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.