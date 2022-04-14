Diyarbakır'da hastanede tedavi gören çocuklara moral etkinliği - Son Dakika
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Diyarbakır'da hastanede tedavi gören çocuklara moral etkinliği

14.04.2022 17:52
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören çocuklara moral etkinliği

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesinde tedavi gören çocuklara moral etkinliği yapıldı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesinde tedavi gören çocuklara moral etkinliği yapıldı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi bünyesindeki Çocuk Üniversitesi ve Hastane Başhekimliği koordinasyonunda üniversiteli gençler, çeşitli etkinliklerle çocukları eğlendirdi.

Gençler daha sonra çocuklara kitap okuyup hediyeler verdi.

Etkinliğe Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ ve çok sayıda hastane çalışanı katıldı.

Diyarbakır'da hastanede tedavi gören çocuklara moral etkinliği
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören çocuklara moral etkinliği

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Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Hastane, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da hastanede tedavi gören çocuklara moral etkinliği - Son Dakika


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