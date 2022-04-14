Diyarbakır'da hastanede tedavi gören çocuklara moral etkinliği - Son Dakika

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesinde tedavi gören çocuklara moral etkinliği yapıldı.
Diyarbakır Dicle Üniversitesi bünyesindeki Çocuk Üniversitesi ve Hastane Başhekimliği koordinasyonunda üniversiteli gençler, çeşitli etkinliklerle çocukları eğlendirdi.
Gençler daha sonra çocuklara kitap okuyup hediyeler verdi.
Etkinliğe Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ ve çok sayıda hastane çalışanı katıldı.
Kaynak: AA
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