Diyarbakır Hastanesinde 1.2 Milyon Hasta

Sağlık

Diyarbakır'da bölgenin sağlık üssü olan üniversite hastanesinde 45 bine yakın ameliyat yapıldı

81 ilden toplamda 1 milyon 200 bin poliklinik hasta kabulü gerçekleşti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde yıl içinde 1 milyon 200 bin poliklinik hasta kabulü olurken, 45 bine yakın ameliyat yapıldı.

Bölgenin sağlık üssü olarak hizmet veren üniversite hastaneler, 81 ilden hasta kabulü gerçekleştirdi. Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, 2024 yılı içerisinde yaklaşık 1 milyon 200 bin poliklinik hastaları olduğunu, 45 bine yakın da ameliyat yaptıklarını söyledi.

Bunun yanında girişimsel işlemler dedikleri kardiyoloji, radyoloji, gastroenterolojinin 20 bine yakın işlemi olduğuna değinen Başhekim Akıl, Güneydoğu Anadolu bölgesini düşündükleri zaman yaklaşık 8-9 milyon nüfusa hitap eden hastane olduklarını kaydetti.

Tıp fakültesinin 50 yıldır hizmet verdiğini aktaran Başhekim Akıl, şöyle konuştu:

"Bunun yanında yaklaşık 250 öğretim üyesi, 600 araştırma görevlisi ile beraber 7/24 her branşta hekimin bulunduğu köklü ve tecrübesi olan bilimsel çerçevede değerlendiren bir kurum olma nedeniyle ciddi bir kitleye hitap ediyoruz. Ayrıca organ naklimizin aktive olmasıyla beraber artık Türkiye'de ve dünyada yapılan işlemlerin yüzde 99'u bizde yapılıyor diyebiliriz. Son 10 yılı aşkındır Ortadoğu'nun en büyük kalp merkezlerinden biri olması nedeniyle Kalp Hastanemizde aktive durumdadır."

2024 yılı içerisinde yaklaşık 4 bin 500 anjiyografik işlem yapıldığını belirten Akıl, "Beraberinde Onkoloji Merkezimiz tam teşekkürlü bir şekilde hizmet vermektedir. Organ naklinde böbrek ve karaciğer naklimiz bu sene 50'nin üzerinde gerçekleştirdik. Hastanemiz yaklaşık 50 yıllık bir hastanedir. Koğuş sistemi olan fiziki şartları artık tadilatla olmayacak kadar kötü olan kliniklerimiz vardı" diye konuştu.

"Diyarbakır'a ve bölgemize hizmet edecek bir hastaneye kavuşmak istiyoruz"

"Yeni bir hastane ihtiyacı olduğunu Cumhurbaşkanlığına ilettiğimiz zaman 2024 yılında onayını aldık" diyen Başhekim Akıl, "Çok hızlı bir şekilde bunun çalışmalarına da başladık. Şu anda proje aşamasında çalışmamız. Hem tıbbı hizmetlerimizin kalitesinin yanında birde yeni hastane ile modern ve konforlu bir dizayna kavuşacağız. Hastanemiz 50 yıldır hizmet veriyor bir 50 yıl daha Diyarbakır'a ve bölgemize hizmet edecek bir hastaneye kavuşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.