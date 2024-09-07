Anne Sütü Bebeğin Hayat Sigortası

Sağlık

Dr. Ramazan Dulkadir: "Anne sütü bebeğin sigortasıdır"

KIRŞEHİR - Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Dulkadir, Sağlık Haftası nedeniyle yaptığı açıklamasında, anne sütünün bebekler üzerinde hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Dulkadir, anne sütünün bebeğin karşılaşacağı sağlık risklerinde hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Dulkadir, "Anne sütü alımı çocuk için her bir damlası altın değerindedir. Çocukların hayatta kalmaları ve erken çocukluk gelişimleri açısından hayati önem arz etmektedir. Annenin çocuğunu emzirmesi bebeğin hayatta kalması yanı sıra aile ve toplum açısından da yararları vardır" dedi.

Anne sütünün taze ve mikro organizmalar tarafından kirlenmediğini belirten Dulkadir, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Çocuğun anne sütüyle beslenmesi anneyi; kanser türlerinden de korur. Annelik duygusunun gelişmesi yanında annenin kilo vermesine de yardımcı olur. Anne sütü bebeğin sadece besin ihtiyacını karşılamakla kalmaz, gelişimi ve hastalıklardan korunmasına da neden olur. Annenin bebeğini emzirmesi 2 yaş ve üstüne kadar da devam edebilir."

Annelerin bebeklerini emzirmeleri şehirde "Emzirmek Annenin, Anne Sütü Bebeğin Sigortasıdır" sloganı ile anlatılıyor.