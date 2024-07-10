Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sağlık

Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti

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Bu yılın başlarında gen düzenlenmiş bir domuz böbreği nakli yapılan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti. Pisano, standart bir nakil için uygun olmadığı için bu alternatif yaklaşıma başvurmuştu. Ancak, organın sınırlı kan akışı nedeniyle başarısız olması üzerine Mayıs ayında organ çıkarıldı. Uzmanlar, bu tür nakillerin yalnızca ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) izniyle ve nadir durumlarda yapıldığını belirtiyorlar.

10.07.2024 13:45  Güncelleme: 13:54
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Bu yılın başlarında domuz böbrek nakli yapılan 54 yaşındaki bir kadın, Pazar günü hayatını kaybetti.

Lisa Pisano, Nisan ayında NYU Langone Sağlık'ta gerçekleştirilen nakil ameliyatıyla tıbbi bir dönüm noktası yaşadı. Ancak, organın sınırlı kan akışı nedeniyle başarısız olması üzerine Mayıs ayında organ çıkarıldı.

NAKİL DİĞER HASTALAR İÇİN UMUT OLMUŞTU

Pisano, gen düzenlenmiş bir domuz böbreği alan ikinci yaşayan kişiydi. Bu türden organların kıtlığına çözüm olabileceği yönündeki umutlar, bağışçı organların yetersizliğiyle başa çıkma çabalarında önemli bir rol oynuyor.

Uzmanlar, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) izniyle yalnızca nadir durumlarda bu tür nakillerin yapıldığını belirtiyorlar. FDA, tedavi seçenekleri tükenmiş terminal hastalar için deneysel tedavilere izin verebiliyor.

Pisano'nun durumunda, kalp yetmezliği ve son evre böbrek hastalığı nedeniyle standart bir nakil için uygun olmadığı için alternatif bir yaklaşım tercih edilmişti.

NYU Langone Sağlık sözcüsü, Pisano'nun cesaretini takdir ederek, kalp yetmezliği ve son evre böbrek hastalığı olan diğer binlerce insan için umut kaynağı olduğunu belirtti. Pisano, gen düzenlenmiş bir domuz böbreği ile birlikte mekanik bir kalp pompası alan ilk kişiydi, bu da tedavi seçeneklerinin genişletilmesinde bir adım olarak kabul ediliyor.

Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti

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Son Dakika Sağlık Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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