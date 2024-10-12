e-Nabız İddialarına Bakan Memişoğlu'ndan Yanıt - Son Dakika
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Sağlık

e-Nabız İddialarına Bakan Memişoğlu'ndan Yanıt

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Bakan Memişoğlu, e-Nabız verilerinin satılmadığını ve güvenli olduğunu belirtti.

12.10.2024 12:43
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Sağlı Bakanı Kemal Memişoğlu, e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nin Katar'a satıldığı iddialarına ilişkin, "Bunlara üzülüyoruz. Çünkü hiçbir verinin başka bir yere ulaşma şansı e-Nabız üzerinden yok. Bunu net söylüyoruz. E-Nabız'la ilgili sorun olmadığını belirtmek istiyorum. E-Nabız verilerini, insanların verilerinin hiçbir yere satılma, verilme ve görülme izni yoktur. Bu konulara itibar edilmemesini, dezenformasyon ve yanlış bilgilerin düzeltilmesini istiyorum" dedi.

"TÜRKİYE SAĞLIKTA DÜNYAYA ÖRNEK"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kars Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Ziya Polat'la görüştü. Valilik ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, "Sağlıkla ilgili değerlendirmeler yapacağız. Hem işleyişi hem yatırımları değerlendireceğiz. Kars, malum çok stratejik bir il. Bölgenin merkezi konumunda. Burada özellikle daha iyi sağlık hizmet verebilmek için değerlendirmelerde bulunmaya geldik. Özellikle koruyucu hekimliği ve temel sağlığı bir daha vurgulayacağım. Türkiye sağlıkta gerçekten dünyaya örnek olan bir sisteme sahip" diye konuştu.

"KİŞİYE ÖZEL ŞİFRELENMİŞ DURUMDA"

Bazı basın yayın organlarında yer alan 'e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nin Katar'a satıldığı' yönündeki iddialara cevap veren Bakan Memişoğlu, "Türkiye özellikle bilişim altyapısıyla dünyaya örnek olmuş e-Nabız denen bir sisteme sahip. Bu sistem özellikle 2014'ten sonra sağlık sistemimizin bilgi, veri anlamında temelini oluşturuyor. Temel bilişim anlamında Türkiye'nin temeli. Bütün sağlıkla ilgili herkesin veri bankası. Bu kişiye özel şifrelenmiş durumdadır. Hastalar kendileri haricinde bu verileri istemedikleri sürece kimse göremez. Bunlar özel güvenlikle güvenlikli olarak tutulur. Güvenlikleri özel yazılım ve denetlemelerle sağlanıyor. Özellikle Covid döneminde inanılmaz derecede sağlık sisteminin yönetilebilirliğini ve takibini sağlamış bir yazılım. Rüştü ispat edilmiş bir yazılım. Baktığınız zaman dünyanın çok gelişmiş dediğimiz ülkeleri aşı olduktan sonra günlerce insanlara aşı kartı veremezken, biz saniyesinde bu sistem üzerinden insanlara aşı kartı, uluslararası aşı kartı ulaştırdık. İnsanlar, aşılarını ve tedavilerini kendileri yönetebilir hale getirilmiştir" dedi.

"BAKAN OLARAK İZİN VERİLMEDİĞİ SÜRECE GÖREMEM"

Bakan Memiş, "Birçok spekülasyon yapılıyor. Türkiye'nin değerlerine, Türkiye'nin sahip olduğu bu güzel işlere nifak sokarak, fitne fesat üreterek, bunları küçümseyerek başka yönlere çekerek. Lütfen güven kaybına sebebiyet vermesinler. Bunlara üzülüyoruz. Çünkü hiçbir verinin başka bir yere ulaşma şansı e-Nabız üzerinden yok. Bunu net söylüyoruz. E-Nabız'la ilgili sorun olmadığını belirtmek istiyorum. E-Nabız verilerini, insanların verilerinin hiçbir yere satılma, verilme ve görülme izni yoktur. Bu konulara itibar edilmemesini, dezenformasyon ve yanlış bilgilerin düzeltilmesini istiyorum. Kars'ta sağlık sistemini daha iyi nasıl yaparız diye tartışırken, daha çok çalışırken, bu tür dezenformasyonların olmasının üzdüğünü belirtmek isterim. Bakanlığımızın resmi kurumların bilgilendirmelerine güvenmenizi istiyorum. İnsanlarımızın sağlık verilerini bakan olarak, kişisel olarak izin verilmediği sürece göremem. İnsanların toplumumuzun bu güzel değerlere sahip çıkmasını istiyoruz. Türkiye'de iyi yapılan işlerin maalesef bazı odaklarca hep kötülenmesini anlamsız buluyoruz" diye konuştu.

e-Nabız İddialarına Bakan Memişoğlu\'ndan Yanıt
Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık e-Nabız İddialarına Bakan Memişoğlu'ndan Yanıt - Son Dakika

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