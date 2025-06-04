e-Rapor Uygulaması İzmir'de Başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından hastalık tanısı almış 80 yaş ve üstü veya yatağa bağımlı olan tüm hastaların mevcut sağlık raporlarının başvuruya ihtiyaç kalmadan sistem üzerinden yenilenmesi uygulaması olan e-Rapor İzmir'de tanıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kamu Hizmetleri Başkanı Anıl Esen, Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşlılar ve hastalara uygulama hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esen, 26 Mayıs'ta başlayan e-Rapor uygulamasıyla yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılmasının amaçlandığını belirtti.

Evinde veya huzurevi, yaşlı bakım merkezi ve benzeri kurumlarda ikamet eden bireylerin tıbbi ihtiyaçları doğrultusunda evde sağlık ekiplerince yerinde ziyaret edileceğini veya uzaktan hasta değerlendirmesi sistemi vasıtasıyla sağlık raporlarının yenileneceğini aktaran Esen, şunları kaydetti:

"80 yaş üzeri tüm hastaların ilaç, mama, tıbbi malzeme veya cihaz, bez raporu gibi rutinde kullandıkları hastalıklarıyla ilgili raporları süreli. Hastalarımız ve yakınları bu süreyi unutabiliyor. Kendi işleyişlerinde aksaklıklara neden oluyor. Bakanlığımız bunun önüne geçmek için yeni bir sistem kurdu. İzmir'de bu uygulama için 35 ekip kurduk. Vatandaşlarımızın sağlık raporlarının bitmesine 1 ay kala bakanlığımızın ilgili dijital sistemleri üzerinden veriler Evde Sağlık Koordinasyon Merkezi sistemine düşecek ve bu kişiler aranacak, gerekirse uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle doktor hastayla görüşecek. Gerekli hallerde evde sağlık ekiplerimiz vasıtasıyla ilgili doktora muayenesi organize edilecek, tetkik tahlil gerekiyorsa yapılacak ve raporlarının yenilenerek e-nabız sistemine düşmesini sağlayacağız."

Esen, İzmir'de uygulamanın başladığı bir haftalık süreçte 3 bin 500 kişinin raporlarının sisteme düştüğünü ve hastaların aranmaya başlandığını sözlerine ekledi.