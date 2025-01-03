Sağlık

Çocuklarda sıklıkla görülen o hastalık için uzmanından önemli uyarı

DÜZCE - Kış aylarında çocuklar arasında hızla yayılan el ayak hastalığına dikkat çeken uzman doktor, döküntü fark edildiğinde mutlaka bir çocuk hekimine başvurulması gerektiğini vurguladı.

Özellikle kış aylarında çocuklar arasında hızla yayılan ve okullarda sıkça görülen el ayak hastalığı ile ilgili Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven, ailelere önemli açıklamalarda bulundu. Uzman Dr. Yurtseven, hastalık belirtilerinin fark edilmesi durumunda mutlaka bir çocuk doktoruna başvurulması gerektiğini ifade ederek, "Vücutta ellerde, avuç içlerinde, ayaklarda, ayak tabanında, ağız içinde, ağız kenarında kırmızı, kuru ya da 'veziküler' dediğimiz içi su dolu tarzda döküntüler olmasıyla karakterize edilir. Bu döküntüler kaşıntılı veya kaşıntısız olabilir. Buna eşlik eden ateş, iştahsızlık ve boğaz ağrısı görüyoruz. Bu hastalığın spesifik bir tedavisi yoktur. Genelde destekleyici tedaviler veriyoruz. Ateş durumunda ateş düşürücüler, kaşıntısı çok fazla olduğunda alerji ilaçları verebiliyoruz. Beslenme ile ilgili ise sıvı tedavisi veriyoruz" dedi.

"Çocuklarda döküntüler bizim için önemli"

Bu hastalığın yaklaşık 7-10 gün içinde kendiliğinden iyileştiğini ifade eden Yurtseven, "Aileler bulaşıcılığını çok merak ediyor. Bu hastalık bulaştırıcı bir hastalıktır. En yüksek dönemi döküntüler başlamadan önceki 24 saatte görüyoruz. Ailelerin çocukları kreşe veya okula ne zaman göndereyim diye bir endişesi oluyor. Döküntüler geçtiğinde çocuklar okula gidebilir. Çocuklarda döküntüler bizim için önemli. Çocuğunuzda bir döküntü gördüğünüzde ilaç ile evde takip edilmemeli. En yakın zamanda çocuk hekimine başvuru yapılmalı. Çünkü en basit bir enfeksiyonda bir alerjiden çok daha ileriye giden hastalıklar mevcut. Biz bunları muayene de ayırt edebiliyoruz" şeklinde konuştu.