Elazığ'da son 1 yılda çocukların midesinden çıkarılanlar görenleri şaşırttı - Son Dakika
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Elazığ'da son 1 yılda çocukların midesinden çıkarılanlar görenleri şaşırttı

13.08.2022 12:05

Elazığ'da son 1 yılda çocukların midesinden çıkarılanlar görenleri şaşırttı Para, pul, iğne, yüzük: Bu midelerde ne ararsanız var Elazığ'da son 1 yılda çocukların yemek ve nefes borusu ile midesinden çıkartılan madeni para, pil, iğne ve yüzük gibi yabancı cisimler görenleri hayretler içinde bıraktı.

Elazığ'da son 1 yılda çocukların midesinden çıkarılanlar görenleri şaşırttı

Para, pul, iğne, yüzük: Bu midelerde ne ararsanız var

ELAZIĞ - Elazığ'da son 1 yılda çocukların yemek ve nefes borusu ile midesinden çıkartılan madeni para, pil, iğne ve yüzük gibi yabancı cisimler görenleri hayretler içinde bıraktı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bölümüne son bir yılda, 6 ay ile 18 yaş arasındaki çocuk ve gençler yabancı cisim yutması şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, müdahale ederek cisimleri nefes ve yemek borusu ile mideden gerçekleştirdiği operasyonlarla çıkardı. Haftada 2 ile 3 arasında vakaya müdahale ettiklerini belirten Prof. Dr. Doğan, yabancı cisim yutması şikayeti ile kendilerine gelen çocuklarda başta madeni para olmak üzere pil, toplu ve çengelli iğne, vida, saat pili, düğme, tel toka, yüzük, küçük oyuncaklar ve çok sayıda küçük metal çıkarttıklarını söyledi.

"Son bir yıl içinde 100'e yakın yabancı cisim vakası geldi"

Yabancı cisimlerin kendilerine çok sık geldiğini belirten Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, "Özellikle hastanemizin bölge hastanesi olması çevre illerden bu işlemi yapabilecek tek merkez olması nedeniyle bütün vakalar bizlere gelmektedir. Son bir yıl içerisinde yaklaşık olarak 50 ile 100 arasında yabancı cisim vakası bizlere geldi. Hastaların yaş gurubuna göre yuttukları cisimler değişkenlik gösterebiliyor. Küçük yaşlarda genellikle yuttukları cisimler pil, yüzük veya etrafında buldukları madeni paralar oluyor. Yaş grubu büyük olanlarda ise genellikle iğne çeşitleri ve dalgınlıkla paralar olabiliyor. Dolayısıyla vakalar yaş grubuna göre değişkenlik gösterebilir. Çocuklarda ağızlarına götürebildikleri her şeyi rahatlıkla yutabileceklerini söyleyebiliriz. Gelen vakalar zaten çoğunlukla yuttukları şeylerin boğazlarında kaldığını görüyoruz. Zaten eğer ki yemek borusunu geçmişse ikinci takılı kaldığı kısım mide de bulunmaktadır. Mide de eğer açlık süresi uygunsa hem yemek borusunda hem de mide de bulunan yabancı cisimler tarafımızdan çıkartılmaktadır. Çok çok nadir olmakla beraber özellikle iğne yutan çocuklarda bazen yabancı cisimler sindirim sisteminden çıkıp karaciğere saplanabiliyor. Bunları da cerrahi yöntemlerle daha sonraki dönemde çıkarma eylemine gitmekteyiz" dedi.

Haftalık olarak 2-3 vaka ile karşılaştıklarını da aktaran Prof. Dr. Yaşar Doğan, "Özellikle erken dönemde getirildiği zaman hastanın da açlık durumu müsaitse hemen işleme alıyoruz ama değilse açlık süresi bekletildikten sonra alınıyor. Kliniğimiz 24 saat hizmet verdiğinden dolayı çocukların bu gibi durumlarda daha fazla sıkıntıya düşmemeleri nedeniyle gecenin hangi saatinde olursa olsun yabancı cismi çıkarma işlemini yaptıktan sonra ailelerine teslim ediyoruz. Ailelere söylemek istediğim çocuğun yutabileceği veya ağzına götürebileceği bütün yabancı cisimleri ortamlardan uzaklaştırmak gerekir. Çünkü çocuklar henüz bilinç seviyeleri tam gelişmediğinden dolayı ellerine aldığı bütün cisimleri ağzına götürüyorlar. Bundan dolayı da ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Yaşar Doğan, Elazığ, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Elazığ'da son 1 yılda çocukların midesinden çıkarılanlar görenleri şaşırttı - Son Dakika

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