Engelli ve Yaşlı Refakat Eğitimi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Engelli ve Yaşlı Refakat Eğitimi Protokolü İmzalandı

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20.06.2025 13:04
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Engelli ve Yaşlı Refakat Eğitimi Protokolü İmzalandı
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Ankara Kalkınma Ajansı ve İl Sağlık Müdürlüğü, engelli ve yaşlı refakat hizmetlerini geliştirmek için protokol imzaladı.

Ankara Kalkınma Ajansı'ndan 'Engelli ve Yaşlı Refakat Eğitimi' protokolü

ANKARA - Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, 'Engelli ve Yaşlı Refakat Eğitimi' protokolüne imza attı.

Ankara Kalkınma Ajansı ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü arasında engelli ve yaşlı bireylere bakım veren kişilerin hizmet kalitesini artırmak amacıyla bir iş birliğine imza atıldı. Taraflar arasında imzalanan 'Engelli ve Yaşlı Refakat Eğitimi' protokolü, refakat hizmetlerinin niteliğini yükseltmeyi ve bu alanda eğitimli insanlar yetiştirmeyi hedefliyor. İmzalanan protokol ile engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım hizmetlerinin kapsayıcı ve sürdürülebilir bir nitelikte olması hedefleniyor. Protokolün imza törenine, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve diğer yetkililer katıldı.

"İmzalanan proje yaşlılarımıza refakat edecek"

Bu projenin yaşlılara yönelik kolaylıklar sağladığını ve onlara refakat edeceğini belirten Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe "Ankara'daki kıymetli projeler üretiyoruz, geliştiriyoruz ve bunları sahada uygulamaya koyuyoruz. Bugünkü projeyi imza altına alacağımız çalışma protokolüyle beraber özellikle yaşlılarımıza refakat edecek onların hasta refakatlerini gerçekleştirecek. Gerek yakınları olsun gerekse üçüncü kişiler olsun onların eğitimini burada bu protokolle vermeye başlayacağız. Gerçekten biliyorsunuz son yıllarda beraber hem dünyada hem de Türkiye'de hızla yaşlanıyoruz. Yaşlılıkla beraber kronik hastalık yükümüz bir taraftan artıyor. Bu kronik hastalık yükleriyle beraber de bağımlılıklarımız ortaya çıkıyor. Hastaların özellikle kendi işlerini, kendi başına yerleştiremediği, günlük aktivitelerini tek başına gerçekleştiremediği durumlarda, onların mutlaka bir refakatçi ihtiyacı oluyor. Bu gerek hastanede gerekse kendi evlerinde, kendi bulunduğu yerlerde ihtiyaçlar karşımıza çıkabiliyor. Şu anda bizim imza altına alacağımız protokolle beraber daha profesyonel bir şekilde özellikle refakatçi eğitimi, yaşlı hastalara veya hem yaşlılara hem hastalara bir yaş grubundan bağımsız olarak refakatçi eğitimi planlanmış oluyor" diye konuştu.

"Bu proje Ankara'nın marka değerini artıracak"

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile İmzalanan protokolün Ankara'nın marka değerini güçlendireceğini belirten Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan ise, "Bu plan Ankara'nın marka derini artıracak çok önemli faaliyetleri içeriyor. Ankara'yı özellikle istihdam alanında getirmek istediğimiz noktada planın önemli hususlarından, maddelerinden bir tanesi olacak. İhtiyaçlar var, sorunlar var. Özellikle bölge planında da yer aldığı şekilde bu sorunları çözmeye yönelik adımlar atıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan etmesiyle birlikte özellikle aile yönünün sağlanması ve bu konuda yaşlılarımız bizim için çok kıymetli. Engelli ve yaşlı refakat eğitimini yine Ankara'mızın en güzide kurumlarından bir tanesi olan İl Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte hayata geçiriyoruz. İlk etapta 50 kursiyere eğitim vereceğiz. Daha sonra bu sayıyı arttırıp farklı alanlarda da İl Sağlık Müdürlüğü'nüzle yapacağımız iş birliğini çeşitlendirmek ve derinleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Yerel Yönetim, Engelliler, Eğitim, Sağlık, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Engelli ve Yaşlı Refakat Eğitimi Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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