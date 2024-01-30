Sağlık

Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine "Anne Dostu Hastane" unvanı verildi

VAN - Van'ın Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığınca yapılan değerlendirmede gereken standartları sağlayarak "Anne Dostu Hastane" unvanını almayı hak kazandı.

Sağlık Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu Semra Kanşiray, 25 Ocak 2024 tarihinde Sağlık Bakanlığının "Anne Dostu Hastane" programı çerçevesinde yapılan değerlendirmede, "Anne Dostu Hastane" unvanı aldıklarını belirterek, "2022 yılında almış olduğumuz bebek dostu unvanı ile birlikte anne ve bebek dostu hastane olarak hizmet veriyoruz. Bu uygulamayla birlikte annelerimiz tek kişilik odalarda doğum yapabilecek ve istekleri doğrultusunda refakatçileri doğuma eşlik edebilecek. Odalarımız anne bebek ve refakatçinin mahremiyeti, konforu ve hijyenik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak dizayn edilmiştir. Biz bu uygulamayı yapmaya başladığımızdan beri anne adaylarımızdan ve yakınlarından çok sayıda pozitif bildirim aldık. Erciş halkına böyle bir hizmet verdiğimizden dolayı mutluyuz. Hastanemizde anne dostu sürecini başlatıp bize bu süreçte öncülük eden ve desteğini esirgemeyen İl Sağlık Müdürümüz Muhammet Tosun'a teşekkür ederiz" dedi.

"Anne Dostu Hastane" odasında doğum yapan Özge Tuncer ise dün doğum yaptığını belirterek, "Bulunduğum ortamdan gayet memnunum. Kendi evimde doğum yapar gibi rahat ve konforlu bir şekilde doğumun gerçekleşti. Gerek ebelerin ilgisi gerek doktor hanımın ilgisinden dolayı ve mahremiyete dayalı kişiye özel doğum odasının olması bunu daha konforlu ve rahat bir şekilde gerçekleştirmemi sağladı. Ayrıca anne adayı için en önemli özelliklerden birisi bu doğum sürecinin stresini paylaşabileceği birisinin bulunması çok önemlidir. Yanında bulunan refakatçinin desteğiyle bu süreci daha rahat ve sağlıklı bir şekilde atlattık. Çok rahat ve sağlıklı bir doğum oldu. Devletimize. Sağlık Bakanlığına çok teşekkür ediyorum. Anne adayları gönül rahatlığıyla gelip burada doğumlarını gerçekleştirebilirler" ifadelerini kullandı.