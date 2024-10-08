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Sağlık

Erişkin Aşılama Oranı Yetersiz

Erişkin Aşılama Oranı Yetersiz

Uzman Dr. İrem Altunoluk, erişkin aşılama oranlarının artırılması gerektiğini vurguladı.

08.10.2024 14:22
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ERİŞKİN bağışıklamasının Türkiye'de ve dünyada hala yeterli seviyeye ulaşamadığını belirten Uzman Dr. İrem Altunoluk, "Yetişkinlerin aşılanması en az çocukların aşılanması kadar hayati öneme sahip. Toplum sağlığını güçlendirmek için erişkin aşılama oranlarının artırılması gerekiyor" dedi.

Bebeklik ve çocukluk döneminde büyük önem verilen aşılama programlarının, erişkinlik döneminde aynı özeni görmediğini; oysa aşılamanın, sağlıklı bireylerin yanı sıra risk grubundaki gebeler, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için de hayati önem taşıdığını ifade eden Güven Hastanesi Erişkin Aşı Polikliniği Sorumlu Hekimi Uzman Dr. İrem Altunoluk, erişkin aşılama konusunda açıklamalarda bulundu. Dr. Altunoluk, "Yetişkinlerin aşılanması, çocukların aşılanması kadar önemlidir. Çünkü yaş ilerledikçe çocuklukta yapılan aşıların etkinliği azalır. Yaş ilerledikçe kronik hastalıklar ortaya çıkar ve kişileri bulaşıcı hastalıklara karşı daha duyarlı hale getirir. Yine yaşlandıkça bağışıklık sistemimiz zayıflar. Aşılanan bireyler, sadece kendilerini değil, aynı zamanda etraflarındaki risk altındaki bireyleri de korumuş olur. Bu toplumsal bağışıklık etkisi, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar için hayati bir koruma sağlar" diye konuştu.

'ERİŞKİN BAĞIŞIKLAMASI DÜŞÜK'

Güven Hastanesi olarak erişkinlerin kolaylıkla aşılama hizmetine erişebilmeleri için Erişkin Aşı Polikliniği'ni hizmete açtıklarını ifade eden Dr. Altunoluk, erişkinlerin sağlık kontrolleri kapsamında mutlaka aşı durumlarını da gözden geçirmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Erişkin bağışıklaması hem dünya genelinde hem de ülkemizde beklenilen seviyenin oldukça altındadır. Bu nedenle hastanemizde erişkin aşı polikliniği açarak erişkinlerin kaliteli aşılama hizmetine kolaylıkla erişmelerini sağlamayı amaçladık. Tüm erişkinlerimizi aşı polikliniğimize gelerek kendileri için yapılması gereken aşılar hakkında bilgi almaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Erişkin Aşılama Oranı Yetersiz - Son Dakika

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