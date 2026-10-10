Eskişehir'de palyatif bakım servisleri ziyaret edildi, personele hediye verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de palyatif bakım servisleri ziyaret edildi, personele hediye verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de palyatif bakım servisleri ziyaret edildi, personele hediye verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 10 Ekim Dünya Palyatif Bakım Günü kapsamında Yunus Emre Devlet Hastanesindeki palyatif bakım servisleri ziyaret edildi. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan, hasta yakınlarını dinledi ve personele hediye takdim etti.

Eskişehir'de 10 Ekim Dünya Palyatif Bakım Günü kapsamında Yunus Emre Devlet Hastanesindeki palyatif bakım servisleri ziyaret edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan, hastanenin Palyatif Bakım ile Palyatif Kritik Bakım servislerinde incelemelerde bulundu.

Servislerde tedavi gören hastaların refakatçileriyle bir araya gelen Ceyhan, hasta yakınlarının taleplerini dinleyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret kapsamında servislerde görevli sağlık personeliyle de buluşan Ceyhan, hastaların yaşam kalitesini artırmaya yönelik özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek hediye takdim etti.

Etkinlikte sağlık çalışanlarının katılımıyla pasta kesildi.

Kaynak: AA
EskişehirEtkinlikSağlıkHediyeCeyhanYaşamDünyaKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
Yok artık Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın
Trump, Nidal Hasan’ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı
12:28
Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı
Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı
12:28
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım
12:04
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
11:25
Ataşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti
Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
11:08
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
10:45
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 12:59:11. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de palyatif bakım servisleri ziyaret edildi, personele hediye verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei