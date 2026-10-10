Eskişehir\'de palyatif bakım servisleri ziyaret edildi, personele hediye verildi

Eskişehir'de 10 Ekim Dünya Palyatif Bakım Günü kapsamında Yunus Emre Devlet Hastanesindeki palyatif bakım servisleri ziyaret edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan, hastanenin Palyatif Bakım ile Palyatif Kritik Bakım servislerinde incelemelerde bulundu.

Servislerde tedavi gören hastaların refakatçileriyle bir araya gelen Ceyhan, hasta yakınlarının taleplerini dinleyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret kapsamında servislerde görevli sağlık personeliyle de buluşan Ceyhan, hastaların yaşam kalitesini artırmaya yönelik özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek hediye takdim etti.

Etkinlikte sağlık çalışanlarının katılımıyla pasta kesildi.