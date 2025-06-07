Ferdi Zeyrek\'ten Umut Verici Durum

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ZEREN: KALP MASAJI EŞLİĞİNDE GERİ GELDİ

Manisa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren, hastanede tedaviye alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumu hakkında bilgi verdi. Op. Dr. Zeren, "Civarda 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne düşen çağrıda Ferdi Başkana elektrik çarptığına dair bir ihbar geldi. Ekiplerimiz dakikalar içinde ulaştı. Müdahale edildi, bilinç durumu olmadığı gözlendi. Kalp masajı eşliğinde hastaneye getirildi. Yapılan ilk müdahale ile yoğun bakıma alındı. Gereken tedavisi sürüyor ancak durumu kritik. Kalbi durmuştu. Kalp masajı eşliğinde geri geldi. Şu anda uyutuluyor." diye konuştu.

'ONU BİR KAYBETTİK. GERİ BULMAYI ÜMİT EDİYORUZ'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de hastaneye geldi. Ferdi Zeyrek'in durumu hakkında bilgi alan Özel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar, değerli hemşerilerim, sessizce bir dinleyelim. Akşam saatlerinde Ferdi Başkanımız kendi konutunda, büyük ihtimalle bir elektrik kaçağı olduğunu tahmin ettiğimiz havuzun motorundaki bir arızaya müdahale ederken suya elektrik kaçağı olmasından dolayı elektrik çarpmasıyla karşı karşıya kalıp önce bir ses geliyor, sonra ailesi koşuyor, şalterleri indiriyor, hızla 112'ye haber veriyorlar. O andan itibaren dakikalar içinde ambulans geliyor ve durmuş olan kalbine kalp masajıyla başlıyorlar. Dakikalarca orada kalp masajı yapıyorlar. Sonra da buraya geliyor. Ambulansın ulaştığı andan itibaren kardiyopulmoner resüsitasyon dediğimiz doğru bir kalp masajı ve suni solunum yapıldığı için beynine oksijen gittiğini, müdahalenin ilk dakikaları dışında beynine oksijen gitmiş olduğunu ümit ediyoruz. Müdahale sonunda ara ara birkaç kez nabzı geriye geldi. Kalbi atmaya başladı. Şu anda kalbi oldukça iyi bir şekilde atıyor. Bir destek olmadan çalışıyor. Hepimizin ümidi bir mucizenin gerçekleşmesi. Aslında mucize kalbin çalışmasıyla gerçekleşti. Ama Ferdi Başkanımızın, kardeşimizin, evladımızın, kardeşinizin beyin fonksiyonlarında bir hasar oluştu, oluşmadı, bu bir süre sonra belli olacak. Hepimize düşen bir tek şey var. Burada bütün doktorlar, hemşireler, başhekimlik, herkes elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Burada bizim sessizce dua etmek dışında yapacağımız bir şey yok. Hepimiz Ferdi kardeşimizi, evladımızı, ağabeyimizi çok seviyoruz. Hepimiz büyük bir şokun içindeyiz. Onu bir kaybettik. Geri bulmayı ümit ediyoruz. Çok zor dakikalar yaşıyoruz hep beraber. Sizden ricam, burası bir hastane. Tek hasta da bizim hastamız değil. Burada birçok yoğun bakım hastası var. Birçok uykusunu uyuması gereken, uyanmaması gereken, heyecanlanmaması gereken hasta var. O yüzden burada yükselecek sesler ya da çok iyi niyetli de olsa sesinizi duyurmak için gösterdiğiniz tepkiler diğer hastaların sağlığını etkileyebilir. Ferdi'nin de sağlığını etkileyebilir. Ferdi'nin de, bütün hastaların da bir tek şeye ihtiyacı var. Sükunete ve duaya ihtiyacı var."

'BİR BÜYÜK MUCİZE GERÇEKLEŞTİ'

Özgür Özel sabah Ferdi Zeyrek ile beraber olduğunu belirterek, "Biz Ferdi Başkanla Hatuniye Camii'ndeydik. Kabristandaydık, şehitlikteydik. Daha sonra kurban kesim alanındaydık. Daha sonra ikimiz de kurbanlarımızı aldık, evlerimize gittik. Bir olmayacak iş geldi Ferdi'nin başına ama şunu biliyoruz ki dünyanın en temiz insanı, en güzel insanı, çok inançlı, tertemiz bir aile babası, sizlerin iyi niyetiyle, sizlerin duasıyla hayata tutunacak. Hepinizden ricam hem bu hastanedeki diğer hastaları düşünelim hem Ferdi Başkanı düşünelim. Burada olmanız çok kıymetli ama lütfen sessiz olalım. Hele hele böyle olmadık tepkiler gösterip, sesleri yükseltmeyelim. Bu bir heyecan yaratır. Ferdi'yi de rahatsız eder, diğer hastaları da rahatsız eder. Sizden tek ricam kardeşimiz için, evladımız için dua edin ve sessiz olun. Ara ara durumda bir değişiklik oldukça bilgi vereceğiz. Ben şuna inanıyorum; bir büyük mucize gerçekleşti. Öyle uzun süre sonra kalp falan çalışmaz. Bu mucize gerçekleşti, daha büyük gerçekleşecek. Ferdi kardeşimize kavuşacağız, çok sevdiği Manisa'ya kavuşacak. O hepinizi seviyor, siz onu seviyorsunuz. Hepinizden ricam sükunetle işleri zorlaştırmadan, dua ederek beklemeniz." diye konuştu.

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,