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Gercüş'te tipide yolu kapanan köylerdeki hastaların imdadına yardım ekipleri koşuyor - Son Dakika

Gercüş'te tipide yolu kapanan köylerdeki hastaların imdadına yardım ekipleri koşuyor

24.01.2022 16:46

- Gercüş'te tipide yolu kapanan köylerdeki hastaların imdadına yardım ekipleri koşuyor Batman'ın Gercüş ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köylerde rahatsızlanan hastaların yardımına karla mücadele özel idare ekipleri ve 112 sağlık ekipleri yetişiyor.

- Gercüş'te tipide yolu kapanan köylerdeki hastaların imdadına yardım ekipleri koşuyor

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köylerde rahatsızlanan hastaların yardımına karla mücadele özel idare ekipleri ve 112 sağlık ekipleri yetişiyor.

Gercüş ilçesine bağlı Gürbüz ve Kozlu köyünde iki hastanın yakınları 112 acil servisten yardım talep etti. İlçe Özel İdare ekipleri öncülüğünde köye ulaşan sağlık ekipleri, Mehmet Aslan ve Ramazan Yalçın'ı ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık çalışanlarından Cemal Orak "112 ekibi ve Gercüş ilçe özel idare ekipleri ile birlikte ulaşımı zor olan Gürbüz ve Kozlu köyüne geldik hasta olan vatandaşlarımızı hastaneye kaldırıyoruz. Bir hastamız yatalak olduğundan dolayı dün akşam oksijen tüpünü getirmiştik, bu gün de onu hastaneye kaldıracağız. Kozlu köyünde ise kalp rahatsızlığı bulanan vatandaşımızı hastaneye kaldırdık" dedi.

Gercüş'te tipide yolu kapanan köylerdeki hastaların imdadına yardım ekipleri koşuyor
Gercüş'te tipide yolu kapanan köylerdeki hastaların imdadına yardım ekipleri koşuyor
Gercüş'te tipide yolu kapanan köylerdeki hastaların imdadına yardım ekipleri koşuyor
Gercüş'te tipide yolu kapanan köylerdeki hastaların imdadına yardım ekipleri koşuyor
Gercüş'te tipide yolu kapanan köylerdeki hastaların imdadına yardım ekipleri koşuyor
Gercüş'te tipide yolu kapanan köylerdeki hastaların imdadına yardım ekipleri koşuyor
Gercüş'te tipide yolu kapanan köylerdeki hastaların imdadına yardım ekipleri koşuyor

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Batman, Gercüş, Kozlu, 112, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Gercüş'te tipide yolu kapanan köylerdeki hastaların imdadına yardım ekipleri koşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gercüş'te tipide yolu kapanan köylerdeki hastaların imdadına yardım ekipleri koşuyor - Son Dakika
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