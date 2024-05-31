Giresun'da KKKA hastalığından 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sağlık

Giresun'da KKKA hastalığından 1 kişi hayatını kaybetti

Giresun\'da KKKA hastalığından 1 kişi hayatını kaybetti

Giresun'da bu yıl KKKA hastalığı tanısı konulan 7 kişiden 6'sının sağlığına kavuşurken, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde 2024 yılı içerisinde 7 kişiye KKKA tanısı konulduğu belirtildi. KKKA hastalığı açısından yüksek riskli ilçeler başta olmak üzere vatandaşlara yönelik uyarı eğitimlerin devam ettiği vurgulandı.

31.05.2024 00:05
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GİRESUN'da bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tanısı konulan 7 kişiden 6'sının sağlığına kavuşurken, 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde 2024 yılı içerisinde 7 kişiye KKKA tanısı konulduğu belirtildi. KKKA tanısı konulan kişilerden 1'inin kurtarılamadığı kaydedilen açıklamada, "2024 yılı içerisinde, mayıs ayı sonu itibarıyla ilimizde toplam 7 KKKA vakası kaydedilmiştir. Bu vakaların 3'ü Çamoluk, 2'si Alucra ve 2'si Şebinkarahisar ilçelerimizde görülmüştür. Hastalığa yakalanan 7 vatandaşımızdan 6'sı tedavilerinin ardından sağlığına kavuşmuş, ancak maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" ifadelerine yer verildi.

KKKA hastalığı açısından yüksek riskli ilçeler başta olmak üzere vatandaşlara yönelik uyarı eğitimlerin devam ettiği vurgulanan açıklamada şu uyarılarda bulunuldu:

"KKKA hastalığı hala gündemimizde olup korunma ve erken tanı hususlarına azami dikkat gösterilmesi büyük önem taşımaktadır. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü olarak, 2024 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi mart ayından itibaren özellikle KKKA hastalığı açısından yüksek riskli ilçelerimizden başlamak üzere hem vatandaşlarımıza hem de sağlık çalışanlarımıza yönelik eğitimlerimizi sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızın korunma önlemlerine uymaları ve şüpheli bir durumda vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları, KKKA kaynaklı ölümleri önlemek adına büyük önem arz etmektedir. Hastalığın yayılmasını engellemek ve can kayıplarını önlemek için tüm halkımızın bu konuda duyarlı olmasını ve gerekli tedbirleri almasını önemle rica ederiz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Giresun'da KKKA hastalığından 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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