Grip Aşısı Hayat Kurtarabilir - Son Dakika
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Sağlık

Grip Aşısı Hayat Kurtarabilir

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Uzmanlar grip virüsünün ölüm riski taşıdığını, aşı olmanın önemini vurguladı.

11.10.2024 11:10
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Uzmanı uyardı, grip ölüme neden olabilir

SİVAS - Mevsimsel geçişlerde sıkça karşılaşılan ve önlem alınmadığında ölüme kadar götürebilen grip virüsü ile ilgili uzmanından açıklama geldi. Uzm. Dr. Caner Öksüz hastalığın belirtileri ve korunma yöntemlerini anlatarak, grip aşısının Ekim, Kasım aylarında yapılmasını önerdi.

İnfluenza virüsünden kaynaklı doğan ve her yıl karşılaşılan grip virüsü, mevsim geçişlerinde salgına dönüşebiliyor. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarda ölüme dahi neden olabilen grip virüsü ile ilgili açıklama yapan Sivas Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Caner Öksüz, hastalığın bulaş yolları, belirtileri ve korunma yollarını sıraladı.

Grip, ilerleyerek ölüme sebep olabilir

Grip hastalığının etkeninin influenza virüsü olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Caner Öksüz, "Yani bir virüsün neden olduğu hastalıktır. Biz aslında halkımızda, bizde grip hastalığını yakinen biliyoruz. Çünkü bu influenza virüsü, grip hastalığı daha önce dünyada birçok salgına sebep olmuştur. Şöyle örnek vermek gerekirse daha önce İspanyol gribi, sonrasında Asya gribi 2009 yılında yaşadığımız domuz gribi etkeni de influenza virüsüdür ve bunlarda bir grip hastalığı salgınıdır. Özellikle dediğiniz gibi sonbahar aylarının sonu, kış ayları, ilkbaharın başlarında da vaka sayıları, hasta sayıları oldukça artmaktadır. Peki, bu hastalığın belirtileri nelerdir? Grip hastalığında öncelikle bir ateş, beraberinde boğaz ağrısı, öksürük, yoğun bir halsizlik, kas, eklem ağrısı gibi günlük işleri yapmayı engelleyecek belirtiler hastalarda olur. Bu şikayetlerle başvururlar. Genelde de bu hastalık, virüs alındıktan sonra bir ila üç gün içerisinde bu belirtileri hastalar yaşamaya başlarlar ve sağlık kurumlarına başvururlar. Bu hastalık bulaşıcı bir hastalık. Özellikle konuşma, öksürme, hapşırma gibi durumlarda bir damlacık çıkarıyoruz. Bu damlacıklar yoluyla bu virüs bulaşabilmekte. Bu hastalık da dediğimiz gibi alındıktan sonra bir ila üç gün içerisinde ortaya çıkmaktadır. Yine bakıldığı zaman grip hastalığımız aslında sağlıklı erişkinlerde, bir hastalığı olmayanlarda hafif seyredebiliyorken ağır geçtiği durumlar da vardır. Özellikle altta yatan kronik hastalığı olan kişilerde, yaşlı kişilerde ağır seyretme, hastanede yatışlara neden olma ve hatta ilerleyerek ölüme bile sebep olma durumu ortaya çıkar" dedi.

"Grip aşısı ölüm oranlarını azaltmaktadır"

Grip virüsünden en etkin korunma yönteminin aşı olduğuna değinen Uzm. Dr. Öksüz, "Aslında grip aşısını da gribi de biz çok önceden beri biliyoruz. İşte ilk 1933 yılında bir insandan grip virüsünün izole edildiğini biliyoruz. 1935'ten itibaren aşı çalışmalarının yapıldığını biliyoruz. Dolayısıyla grip aşı da bilinen bir aşıdır, eski bir aşıdır ve güvenilir bir aşıdır. Grip aşısı özellikle hastanede yatışları ve ölüm oranlarını azaltmaktadır. Grip aşısının önerildiği riskli bir grup vardır. Bu grubu öncelikli olarak önerilir. O gruptaki kişiler hastalığı ağır geçirme riski olan kişilerdir. Kimlerdir bunlar? Özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişiler ağır geçirme riskine sahiptir. Huzurevinde ve bakım evinde kalanlar yine gebeler, kronik rahatsızlığı olanlar. Bunlara örnek verirsek, özellikle astım hastalığı, kistik fibrozis hastalığı, KOAH hastalığı olan bireylerimiz risk altında. Yine kronik akciğer hastalığı dışında kronik kalp hastalığı olan kişiler, doğumsal kalp rahatsızlığı olan, kapak rahatsızlığı olan, kalp yetmezliği tanısı bulunan kimseler. Bu gruplara da aşı önermekteyiz" ifadelerine yer verdi.

"Her yıl grip aşısı olun"

Grip aşısı için en uygun zamanın Ekim, Kasım ayları olduğuna dikkat çeken Öksüz, "Biz şimdi aşının koruyuculuk süreci de göz önüne alarak ve salgının başlama zamanları göz önüne alarak özellikle grip aşısının Ekim, Kasım aylarında yapılmasını öneriyoruz. Hastalarımızı yaptırmak için Ekim veya Kasım aylarını tercih etmeliler. Fakat yaptırmayanlar grip aşısı sezonu boyunca yani Mart ayı sonuna kadar aşı olabilirler. Koruyuculuğu yaklaşık olarak 6-8 ay kadar olduğu söylenmektedir. Yani şunu anlama geliyor; biz her yıl grip aşısı olmak zorundayız. Ben önceki yıl olmuştum tekrar olacak mıyım? Evet olacağız. Her yıl grip aşısı olunması öneriliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Grip Aşısı Hayat Kurtarabilir - Son Dakika

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