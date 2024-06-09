Güneş Çarpmasına Dikkat: Komalık Olmayın - Son Dakika
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Sağlık

Güneş Çarpmasına Dikkat: Komalık Olmayın

İç Hastalıkları Uzmanı Yalçınkaya, güneş çarpmasının ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirterek, rahatsızlığı olan vatandaşların 10.00-16.00 arasında dışarı çıkmaktan kaçınmalarını önerdi. Güneş çarpan bir hastanın şuuru kapalıysa bir şeyler yedirip içirmemek gerektiğini vurguladı.

09.06.2024 10:52
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Güneş çarpmasına dikkat: Komalık olmayın

İç Hastalıkları Uzmanı Yalçınkaya: "Rahatsızlığı olan vatandaşlar, 10.00-16.00 arasında dışarı çıkmaktan kaçınsın"

"Güneş çarpan vatandaşın şuuru kapalıysa bir şeyler yedirip içirmemeliyiz"

ELAZIĞ - Tüm Türkiye'de hava sıcaklarının artmasıyla birlikte sık görülmeye başlanan güneş çarpmasıyla ilgili İç Hastalıkları Uzmanı Asena Serap Yalçınkaya açıklamalarda bulunarak, güneş çarpmasının komaya kadar götürebileceğini belirtti.

Elazığ Medilines Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Asena Serap Yalçınkaya, tüm Türkiye'ye etkisi altına alan sıcak havalar hakkında açıklamalarda bulundu. Vatandaşların sıcak hava dalgalarına dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizen İç Hastalıkları Uzmanı Asena Serap Yalçınkaya, "Güneş çarpmaları güneş ışınlarının verdiği zarar sonrasında, vücut ısısının 40 derece üstüne çıkması sonucunda vücutta gerçekleşen sıvı kaybı sonucunda oluşan bir klinik durumdur. Bu durumda sıvı kaybına bağlı olarak iç organlarda hayatı tehdit eden değişimler meydana gelmektedir. Güneş çarpmaları karşımıza baş ağrısı, bulantı kusma, şuur değişikliği ve komaya kadar giden durumlarla karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra hastalarda, kızarık, kuruluk, ağrılı bir cilt ve bazen de aşırı terleme görülebilir. 65 yaş üstü hastalar ve 5 yaş altındaki çocuklar, gebeler ve kronik rahatsızlıklardan hipertansiyon, şeker, kronik böbrek yetmezliği ve kanser hastaları risk altındadır. Güneş çarpması gördüğümüzde ne yapmamamız gerekiyor onu anlatmamız gerekiyor. Güneş çarpan bir hastayı şuuru da kapalıysa kesinlikle bir şeyler yedirip içirmemeliyiz. Alkol koklatılmamalıdır ve katı gıdalardan kaçınılmalıdır. Güneş çarpan bir hasta, öncelikle en yakın bir sağlık kuruluşuna ulaştırılmalıdır. Sağlık kuruluşuna ulaştırılmadan önce ise hasta güneş görmeyen serin bir yere alınarak üzerinde ki giysiler gevşetilmelidir. Şuuru açık olan hastalar için sıvı desteği sağlanmalıdır. Ülkemiz için güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde özellikle saat 10.00 ile 16.00 arasında hastalarımızın dışarı çıkmalarını önermiyoruz. Bunun yanın sıra koruyucu ek tedbirler de öneriyoruz. Bu saatlerde dışarı çıkacak olan vatandaşlarımız, sıvı alımlarına dikkat etmeli, sıcak havalarda yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı, terlemenin fazla olduğu saatlerde mineral alımına dikkat edilmeli ve doğru renk giysiler seçilmelidir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Güneş Çarpmasına Dikkat: Komalık Olmayın - Son Dakika

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