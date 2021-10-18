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Eskişehir'de bir hastanın karnından "nadir görülen" kitle çıkarıldı - Son Dakika

Eskişehir'de bir hastanın karnından "nadir görülen" kitle çıkarıldı

18.10.2021 09:53
Eskişehir'de bir hastanın karnından

Eskişehir Şehir Hastanesinde bir kadın hastanın vücudunda bulunan ve nadir görüldüğü belirtilen kitle başarıyla çıkarıldı.

Eskişehir Şehir Hastanesinde bir kadın hastanın vücudunda bulunan ve nadir görüldüğü belirtilen kitle başarıyla çıkarıldı.

Hastaneye yüksek tansiyon şikayetiyle başvuran Ayşen Bozkurt'un muayene ve tetkiklerinde, böbrek ile böbrek üstü bezleri arasında oluşan ve yüksek tansiyona yol açan 6 santimetrelik kitle belirlendi.

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Coşkun Kaya ve ekibinin gerçekleştirdiği 2 saat süren ameliyatla Bozkurt'un vücudundaki kitle çıkarıldı.

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kitlenin alışılageldik yerde bulunmadığını, çok farklı bir yerde konumlandığını ve tıp literatüründe "çok nadir bir kitle" diye tanımlanan "paraganglioma" türünde olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

Kitlenin içi adrenalin hormonu ile dolu olduğu için dokundukça vücuda salgılandığı neticede hastanın ölümüne kadar yol açabilecek tansiyon krizine neden olabileceğini vurgulayan Kaya, "Özellikle böbrek üstü cerrahisine yönelik artan laparoskopi deneyimimizle de hastamızın laparoskopik yöntemle ameliyatını yapmaya karar verdik. Anestezi esnasında kitleye her dokunduğumuzda madde salgılanması ve tansiyon krizi yaşasak da hiçbir sıkıntı olmadan yaklaşık 2 saatlik bir operasyonla kitleyi yaklaşık 4 santimetrelik bir yara yerinden çıkarttık." dedi.

Kaya, kitlenin böbrek atar damarı ve toplar damarının çok yakınında olduğunu da vurguladı.

Böbreği ve böbrek üstünü koruyarak hiçbir şeye zarar vermeden 2 saatlik operasyonla 6 santimetrelik kitleyi tamamen vücuttan çıkarttıklarını anlatan Kaya, hastanın artık tansiyon ilacı kullanmadığını, daha önce yakınması olan şeker kontrolsüzlüğünün de kendiliğinden ortadan kaybolduğunu sözlerine ekledi.

"Kalp krizi geçiriyorum zannediyorlardı"

Servisteki odasında takibine devam edilen Ayşen Bozkurt ise kitlenin alınmasının ardından gayet sağlıklı olduğunu belirtti.

Daha önce gittiği hastanelerde sürekli kalp krizinden şüphelendikleri için anjiyo yapıldığını bildiren Bozkurt, şöyle devam etti:

"Yüksek tansiyon şikayeti ile gelmiştim. Tansiyonum 24'e kadar çıkıyordu. O zaman da kalp krizi geçiriyorum zannediyorlardı. 6 ay ara ile anjiyo oluyordum. Doktor beye müracaat ettiğimde yüksek tansiyondan dolayı 2 defa anjiyo olup gelmiştim. Hep kalpten şüphelendiler. Anjiyolarım temiz çıktı, kalbimde hiçbir şey çıkmadı. En son böbreğimde bir sorun olabileceğine karar verdiler. Doktorumuzla bu ameliyatı yapmaya karar verdik. Çok şükür, dünden beri geziyorum, tuvalet ihtiyacımı kendim karşılıyorum, rahatlıkla oturup kalkabiliyorum. Şu anda herhangi bir problemim yok. Ameliyat olduğumdan beri insülin kullanmadım, tansiyon ilaçlarımı kullanmadım. Tüm değerlerim normal seyrediyor, inşallah da böyle gider."

Eskişehir'de bir hastanın karnından nadir görülen kitle çıkarıldı
Eskişehir'de bir hastanın karnından nadir görülen kitle çıkarıldı
Eskişehir'de bir hastanın karnından nadir görülen kitle çıkarıldı

Coşkun Kaya, Kalp Krizi, Eskişehir, Bozkurt, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Eskişehir'de bir hastanın karnından 'nadir görülen' kitle çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de bir hastanın karnından "nadir görülen" kitle çıkarıldı - Son Dakika
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