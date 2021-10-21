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Kırşehir'de toplamda 380 bin doz aşı yapıldı - Son Dakika

Kırşehir'de toplamda 380 bin doz aşı yapıldı

21.10.2021 12:57
Kırşehir'de toplamda 380 bin doz aşı yapıldı

Kırşehir'de toplamda 380 bin doz aşı yapıldı Öğrencilerin akıllarında olan aşı sorunları sağlık çalışanları eğitimleri ile giderildi Aşı takvimi tamamlananlar aşısızlara oranla daha hafif hastalığı atlatıyor Kırşehir'in ikici doz aşılamada mavi tik seviyesine ulaşmasının ardından basın...

Kırşehir'de toplamda 380 bin doz aşı yapıldı

Öğrencilerin akıllarında olan aşı sorunları sağlık çalışanları eğitimleri ile giderildi

Aşı takvimi tamamlananlar aşısızlara oranla daha hafif hastalığı atlatıyor

KIRŞEHİR - Kırşehir'in ikici doz aşılamada mavi tik seviyesine ulaşmasının ardından basın toplantısı düzenleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, şehirde toplamda 380 bin doz aşının yapıldığını duyurdu. Bulut, "Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin akıllarında aşıya karşı olan tereddütleri eğitim programları ile aştık. Okullarda karantina uygulamalarında eskiden sınıflar kapatılıyordu şuan ise eğitime kesinlikle devam etmek isteniliyor. Bu nedenle testi pozitif çıkan öğrenci karantinaya alınıyor. İkinci öğrencide pozitif çıkma durumunda sınıf karantinaya alınıyor" dedi.

Aşı takvimi tam olanların, aşılarını eksik olanlara göre enfekte olsalar dahi hastalığı daha rahat atlattıklarını ifade eden Bulut, "Aşı olmayan ya da aşısı eksik olanlar hastalığı çok daha ağır atlatıyor. Elimizde bulunan ve hastanedeki veriler bizlere bunu gösteriyor. Çok net şekilde söyleyebiliriz ki; aşı takvimini tamamlamış kişiler, enfekte olsalar dahi hastalığı çok daha rahat atlatıyorlar. 2. doz aşıda da mavi tike dönmüş bulunmaktayız. Birinci doz aşı seviyemiz yaklaşık yüzde 85 seviyesine gelmiş bulunmakta. Yaklaşık 380 bin doz aşı uygulayarak mavi il kategorisine girmiş bulunmaktayız. Bu durum ise salgını tamamen bitirmişiz anlamına gelmiyor. Bilinmeli ki yüzde 75, bizler için kritik bir seviyeydi. salgın hızımızın biraz daha yavaşlayacağını düşünüyoruz. Tamamen başarı için toplumun genelinin aşılanması ve toplum bağışıklığının elimizden gelen her türlü çalışmayı da devam ettireceğiz" diye konuştu.

Okullarda aşılama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü de aktaran İl Müdürü Bulut, "Okullarda korona virüs tedbirleri çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Eğitimler devam ediyor. Eskiden kapatmalara gidilebiliyordu. Artık yeni kurallarla eğitime kesinlikle devam edilmek isteniyor. Bu nedenle ise sınıf bazlı değerlendirme yapılıyor. İlk vaka çıktığında o kişi karantinaya alınarak eğitim devam ediyor. İkinci vaka çıkarsa o zaman sınıfı karantinaya alma durumuna gidiyoruz. Öğrencilerin bilmesi gereken önemli nokta ise şu; bir kişinin testi pozitif çıktıktan sonra temaslılar karantinaya alınıyordu. Ama yeni kurallarda temaslılar şayet aşı takvimini tamamladıysa ve üzerinden 14 gün geçti ise artık karantinaya alınmıyor. Böyle olunca da aşısını yaptıran öğrenci avantajlı konuma geçiyor. Bu kural sonrası öğrencilerin de aşı olmaya daha çok geldiğini görüyoruz. 15 yaş altı aşı oranımız düşükken şuan yüzde 30'ların üzerine çıkmış bulunmaktayız. Üniversite öğrenci gurubunda ise 19-24 yaş arasında da yüzde 75 bandına yaklaştık. Öğrencilerin bizlere soru sorarak akıllarında olan soruların da giderilmesini sağladık" şeklinde konuştu.

İl Müdürü Dr. Ali Bulut, aşının anne karnındaki bebeğe hiçbir zararının olmadığını da sözlerine ekledi.

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Ali Bulut, Kırşehir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kırşehir'de toplamda 380 bin doz aşı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de toplamda 380 bin doz aşı yapıldı - Son Dakika
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