Halk Sağlığı Protokolü İmzalandı

Sağlık

Eskişehir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi arasında imzalanan "Eskişehir'deki Okullarda Halk Sağlığı Farkındalığının Artırılması ile Sağlığın Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Protokolü" kapsamında öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çocukların sağlığına yönelik farkındalığı artırmayı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmeyi amaçlayan protokol çerçevesinde Uzman Dr. Seval Çalışkan Pala tarafından öğretmenler bilgilendirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Burcu Işıktekin Atalay'ın katılımıyla yapılan interaktif sunumda halk sağlığı konusunda bilgiler verildi.

Kentteki eğitim kurumları ile sağlık kuruluşları arasında işbirliği oluşturularak imzalanan protokol kapsamında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca "Dijital Bağımlılık" konusuna ilişkin çalışmalara devam edilerek, genç neslin sağlıklı alışkanlıklar edinmesi, bilinçli bireyler olarak yetiştirilmesi ve halk sağlığına dair farkındalıkların artırılması hedefleniyor.