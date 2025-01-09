Hassas Ameliyatla Tümörler Güvenle Çıkarıldı - Son Dakika
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Sağlık

Hassas Ameliyatla Tümörler Güvenle Çıkarıldı

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Bilecik'te yapılan minimal invaziv cerrahide tümörler sağlıklı dokulara zarar vermeden alındı.

09.01.2025 10:46
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Bu ameliyat tümörlü bölgeleri sağlıklı dokulara zarar vermeden çıkarma şansı veriyor

Yüksek çözünürlüklü kameralarla hassas bir şekilde gerçekleştirilen ameliyatla tümörler güvenle çıkarıldı, hastanın sindirim sisteminin işlevselliği korundu"

Op. Dr. Mehmet Emin Gönüllü;

"Geleneksel açık cerrahiye göre daha az kesiyle yapılması sayesinde hızlı iyileşme, daha az ağrı, enfeksiyon ve fıtık riski gibi birçok avantaj sunuyor"

BİLECİK - Bilecik'te, yüksek çözünürlüklü kameralar eşliğinde hassas bir şekilde gerçekleştirilen ameliyatta, tümörler güvenle çıkarıldı ve hastanın sindirim sisteminin işlevselliği korundu.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yoğun rektal kanama şikayetiyle acil servise başvuran 56 yaşındaki Bülent Avcı, yapılan tetkiklerde rektum ve sigmoid kolonda iki tümörlü alan tespit edildi. Kolonoskopik incelemelerin ardından, hastaya 'Laparoskopik Low Anterior Rezeksiyon' ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Mehmet Emin Gönüllü, ameliyat hakkında verdiği bilgide, "Minimal invaziv cerrahi tekniklerden biri olan bu yöntem, geleneksel açık cerrahiye göre daha az kesiyle yapılması sayesinde hızlı iyileşme, daha az ağrı, enfeksiyon ve fıtık riski gibi birçok avantaj sunuyor. Ayrıca hastaların günlük yaşama daha erken dönmesini sağlıyor. Ameliyat, yüksek çözünürlüklü kameralar eşliğinde hassas bir şekilde gerçekleştirilirken, tümörler güvenle çıkarıldı ve hastanın sindirim sisteminin işlevselliği korundu. Ameliyat sonrasında hastanın durumu stabil olup, iyileşme süreci hastane ekibi tarafından yakından takip ediliyor" dedi.

"Ameliyat sırasında tümörlü bölgeleri sağlıklı dokulara zarar vermeden çıkarma şansı buluyoruz"

Op. Dr. Mehmet Emin Gönüllü, modern tıp teknolojilerinin kanser cerrahisinde sağladığı avantajlara dikkat çekerek, "Ameliyat sırasında tümörlü bölgeleri sağlıklı dokulara zarar vermeden çıkarma şansı buluyoruz. Hastamızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Dr. Gönüllü, ayrıca erken teşhisin önemine vurgu yaparak, tüm vatandaşları düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaya davet etti.

Hastaya ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Gönüllü, kendisini yetiştiren ve cerrahi alanında donanımlı hale getiren hocalarına da teşekkürlerini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Hassas Ameliyatla Tümörler Güvenle Çıkarıldı - Son Dakika

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