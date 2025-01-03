İEÜ'de Robotik Ameliyatla Pankreas Kitle Çıkarıldı

Sağlık

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi'nde pankreasındaki kitle kapalı robotik ameliyatla çıkarılan hasta sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 8 yıl önce sağ böbreği alınan İsmail Ateş'in rutin muayenesinde pankreasında kitle tespit edildi.

İEÜ Medical Point Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'ne başvuran hastaya, Prof. Dr. Özgür Fırat, kapalı robotik ameliyat önerdi.

Hastanın kabul etmesi üzerine gerçekleştirilen ameliyatla Ateş'in pankreasındaki kitle başarılı şekilde dalağa zarar verilmeden çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Fırat, sol böbreğin takip sürecinde pankreasın gövdesinde kitle tespit edildiğini belirtti.

Kitlenin cerrahi müdahaleyle alınmasının gerekliliğine karar verdiklerini aktaran Fırat, "Pankreas ameliyatları çoğu zaman dalağın da alınmasını gerektirir. Bu durum organların birbirine yakın konumda bulunması nedeniyle kaçınılmaz olabilmekte. Ancak tıp alanındaki gelişmeler artık daha karmaşık ameliyatların hasta vücuduna daha az zarar vererek yapılabilmesini mümkün kılıyor. Robotik cerrahi, bu yenilikçi yaklaşımların en güzel örneklerinden biri. Hastamız da bu yaklaşıma sıcak baktı ve ameliyat kararını aldık." ifadelerini kullandı.

Fırat, hastanın karnında büyük kesi açmadan, yaklaşık 1 santimetrelik delikler aracılığıyla ameliyatın gerçekleştirildiğini aktararak, robotik teknolojinin dalağı koruduğunu, hassas damar yapılarına yakın şekilde çalışma imkanı sunduğunu kaydetti.

Robotik cerrahiyle hemen ayağa kalktığını dile getiren İsmail Ateş de ameliyattan yaklaşık 3-4 saat sonra ayağa kalktığını söyledi.