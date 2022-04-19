İl Sağlık Müdürü Başıbüyük, şehir hastanesi inşaatını inceledi - Son Dakika

Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Antalya Şehir Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Başıbüyük, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı yönetimi ile Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde orman arazisi üzerine inşa edilen Antalya Şehir Hastanesindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplam 5 bloktan oluşan inşaat alanını ve inşaat halindeki tüm binaları inceleyen Başıbüyük, yeni şehir hastanesinin son teknoloji ürünü cihazlarla donatılacağını ifade etti.

Hastanenin altyapı donanımı, konforu ve modern mimarisiyle akıllı bina özellikli bir sağlık üssü olacağını vurgulayan Başıbüyük, "Vatandaşlarımıza en kısa zamanda hizmet sunmak için inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. Başlama tarihi 19 Mart 2021 olup, 2023 Nisan ayı içerisinde bitmesi planlanan inşaatın bugün itibarıyla fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 48'dir." ifadelerini kullandı.