İstanbul'da 2025 Yılının İlk Bebekleri Dünyaya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

İstanbul'da 2025 Yılının İlk Bebekleri Dünyaya Geldi

İstanbul'da 2025 yılının ilk dakikalarında doğan bebekler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından hastanede ziyaret edildi. Bakan Memişoğlu, aileleri tebrik ederek bebeklere hediyeler verdi.

01.01.2025 02:25  Güncelleme: 02:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yeni yılın ilk bebeklerini Bakan Memişoğlu karşıladı

İSTANBUL - İstanbul'da 2025 yılının ilk bebekleri olan Kerem Ali Demir, Yavuz Selim Ceylan ve Recep Yılmaz, isimli bebekler oldu. Bakan Memişoğlu, bebekleri ve annelerini hastanede ziyaret ederek, hediye verdi.

Yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekler ailelerini sevince boğdu. İstanbul'da da yeni yılın ilk bebekleri Kerem Ali Demir, Yavuz Selim Ceylan ve Recep Yılmaz dünyaya geldi. Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde normal doğumla dünyaya gelen doğan Kerem Ali Demir'in annesi Fatma Demir, Yavuz Selim Ceylan'ın annesi Cennet Ceylan, Recep Yılmaz'ın annesi ise Çiydem Yılmaz, sevince boğuldu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, yeni yılın ilk dakikalarında doğan bebekleri hastanede ziyaret edip, aileleri tebrik etti. Bakan ve beraberindekiler daha sonra bebeklere hediye verdi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2025'in milletimize ve dünyaya hayırlar getirmesini, 2024'ten daha iyi daha mutlu, huzurlu bir dünya olmasını, herkes için sevdikleriyle beraber nice günler yaşamasını diliyorum. 2023-2024 yıllarına baktığımızda dünyada daha çok üzüntülü olayların çok olduğunu görüyoruz. Gazze gibi, insanları çocuk çoluk öldürüldüğü bir dünya düzeninin maalesef hüküm sürdüğü, bir zaman dilimi geçiriyoruz. Elimizden geldiğince biz Türk Milleti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız olarak, barışın ve huzurun gelmesi için çabalıyoruz. Bugün 2025 senesinde ilk doğan bebeklerimizi ziyaret ettik, anneleri ziyaret ettik. İstanbul'da ilk doğan bebeğimiz Keremi Ali, 4. Çocuk ve hepsi normal doğumla doğmuşlar. Hatta ilk bebeğimiz suda doğdu. Bu da bizim için gurur meselesi. Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Türkiye'nin Prime sezaryan dediğimiz ameliyat yapılan en düşük hastanesi. Burada daha çok ebeler gözetiminde, doktorun eşliğinde normal doğum yapılıyor, yüzde 90 onaranında. Bunlar ebelerin gebeleri takibi ve onları doğum eylemlerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyorlar. Hepsine teşekkür ettim. 4 bebeğimizi ve ailelerini ziyaret ettik" dedi.

Türkiye'nin sağlıkta lider olma yolunda hazırlandıklarını belirten Bakan Memişoğlu, "Türkiye'de prime sezaryan oranları daha yüksek, bunları daha düşürmemiz gerektiğini, özellikle hekim arkadaşlarımıza, anne adaylarımızın bu konuda normal olan doğal doğumu tercih etmesini bekliyoruz. Tabi ki eğer tıbbi olarak ihtiyaç varsa, sezaryanla çocuk dünyaya gelebilir. Ama bu, dünya sağlık örgütünün sadece yüz doğumda 15'nde hendikasyon dediğimiz gerekli olan bir şey. Onun için biz normal doğumu bu sene eylem planı hazırladık. Sayın Emine Erdoğan ile beraber, faaliyete geçirdik. İnşallah bu eylem planı başarılı olur, 2025'te buna çabalıyacağız. Özellikle Türkiye'de doğurganlık oranı ile beraber kilo ile birlikte obezite ve bağımlılıkla mücadele için önemli bir yıl. Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelimizle inşallah sağlıklı Türkiye Yüzyılını çok daha hastalıktan korunarak, bedenimize ve sağlığımıza dikkat ederek, geçireceğiz. Onun için biz aile hekimliklerini önemsiyoruz. Birinci basamağı koruyucu hekimliği önemsiyoruz. Tabi ki Türkiye'de dünyaya örnek bir sağlık hizmeti sunuyoruz. Bugün baktığınız zaman hem ulaşılabilirlik anlamında hem ekonomik olarak, insanlara yükletilmeyen bir sağlık sistemimiz var. İnşallah bunu hem üreten hem teknolojik ve bilim olarak geliştiren, bir yapıya da dönüştüreceğiz. Türkiye sağlık ile ilgili artık dünyanın söz sahibi bir ülkesi, bunu bilim üreterek de teknoloji üreterek de, liderliğine hazırlanma aşamasında, elimizden gelen çabayı harcıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kemal Memişoğlu, Yerel Haberler, Sağlık Bakanı, Politika, İstanbul, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İstanbul'da 2025 Yılının İlk Bebekleri Dünyaya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 İstanbul’da büyük Gazze buluşması Binlerce kişi Galata’ya yürüyor İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
07:52 Yılbaşı gecesinde İsrail’e alarm verdiren roketli saldırı Yılbaşı gecesinde İsrail'e alarm verdiren roketli saldırı
04:46 Porto Riko’da halkın yüzde 90’ı yeni yıla elektriksiz girdi Porto Riko'da halkın yüzde 90'ı yeni yıla elektriksiz girdi
14:50 Öcalan’ı İmralı’da kim tokatladı Ümit Özdağ’dan büyük ses getirecek iddia Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
14:49 Yeni Zelanda, 2025’i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı Yeni Zelanda, 2025'i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı
14:47 Orhan Kemal’in oturduğu ev satışa çıkarıldı İstenilen para dudak uçuklattı Orhan Kemal'in oturduğu ev satışa çıkarıldı! İstenilen para dudak uçuklattı
14:26 Benzin, mazot ve LPG’ye büyük zam Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
14:22 Şam’daki Başbakanlık Sarayı’nda ilk kez ezan okundu Şam'daki Başbakanlık Sarayı'nda ilk kez ezan okundu
14:14 Melis Sezen oryantal dansıyla çok konuşuldu Melis Sezen oryantal dansıyla çok konuşuldu
14:13 Survivor 2025’te kim ne kadar kazanacak İşte isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler Survivor 2025'te kim ne kadar kazanacak? İşte isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler
14:10 21 yaşında 104 yıl hapisle aranıyordu, suçüstü yakalandı 21 yaşında 104 yıl hapisle aranıyordu, suçüstü yakalandı
13:57 Kahramanmaraş’ta 4.0 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
13:56 Ferdi Kadıoğlu’nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı Ferdi Kadıoğlu'nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 10:34:41. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da 2025 Yılının İlk Bebekleri Dünyaya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.