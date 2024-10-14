İstanbul\'da Miyelom Hasta-Hekim Buluşması

Sağlık

KANSER Savaşçıları Derneği'nin Uluslararası Miyelom Vakfı (IMF) desteğiyle düzenlediği İstanbul Miyelom Hasta-Hekim Buluşması'nın bu yıl 12'ncisi gerçekleştirildi.

12 Ekim Cumartesi Beşiktaş'ta bir otelde yapılan organizasyonda uzman hekimler, multipl miyelom tanı ve tedavisiyle ilgili en güncel gelişmeleri hasta ve hasta yakınlarıyla paylaştı. Uzmanlar, dünyada en sık görülen ikinci kan kanseri olan ve immünoterapiler ve yeni tedaviler sayesinde günümüzde diyabet gibi kronik bir hastalığa dönüşmek üzere olan multipl miyelom (MM)'un özellikle yaygın kemik ağrıları, kaburgalarda ağrı oluşumu, bel ağrısı, yorgunluk, halsizlik, ateş, kemiklerde çökme ve kolay kırılma ile kendini gösterdiğini söyledi. Farklı branşlardaki uzmanlar arasında farkındalık yetersiz olduğu için hastalar, aylarca ostereoporoz ya da düz kırık tedavileriyle zaman kaybedebildiğine dikkat çekti.

MİYELOM TANI VE TEDAVİSİYLE İLGİLİ GÜNCEL GELİŞMELER PAYLAŞILDI

Kanser Savaşçıları Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner yaptığı açılış konuşmasında multipl miyelom tedavisinin başarısı ve hastaların yaşam kalitesi tıpta birçok disiplinin bir araya gelerek, iş birliği yapmasıyla doğru orantılı biçimde arttığını belirtti. Tüm gün süren toplantının ilk yarısında Prof. Dr. Sevgi Kalayoğlu, Prof. Dr. Ömür Gökmen Sevindik, Doç. Dr. Mesut Ayer ve Doç. Dr. Güldane Cengiz Seval multipl miyelom tanı ve tedavisiyle ilgili güncel gelişmeleri paylaştı ve hastaların sorularını yanıtladı. Uzmanlar, 15 yıl evvel sınırlı sağkalım sürelerinin söz konusu olduğu multipl miyelom hastalığında, immünoterapiler ve yeni tedaviler sayesinde bugün artık sağkalım sürelerinin 10-20 yıla ulaştığının altını çizdi.

UZMAN PROFESYONELLER HASTALARLA BULUŞTU

Günün ikinci bölümünde ise beslenme, diş tedavileri, enfeksiyon hastalıklarından korunma ve psiko-onkolojik destek konularında alanında uzman profesyoneller, hastalarla buluştu ve sorularına cevap verdi. Uzm. Dyt. Nilay Topçam, Prof. Dr. Sedat Çetiner, Prof. Dr. İftahar Köksal ve Psiko-onkolog Elçin Biçer'in katıldığı organizasyonda uzmanlar, miyelom tanısı ile başlayan hekim ve hasta ilişkisini ömür boyu sürecek bir arkadaşlığa benzetti. Kanser Savaşçıları Derneği Başkanı Dr.Belma Kurdoğlu,PhD. İse Destekleri için Dünya Miyelom Derneği (IMF) Bölge Direktörü Serdar Erdoğan'a ve tüm uzmanlarımıza teşekkür ederek, Multipl Miyelom tanısı alan bireylerin hastalıkla başa çıkma hakkında çok değerli bilgiler aldıkları bu toplantılara devam edeceklerini iletti.

Tam gün süren kapsamlı bir programla hastalıkla ilgili en güncel bilgilere ulaşan ve sorularına uzmanlardan yanıt alan hasta ve hasta yakınları, bu organizasyonların, düzenli olarak devam etmesini istedi. Kanser Savaşçıları Derneği bu uygulamanın başta miyelom olmak üzere tüm kanser türleri için düzenli olarak senede en az bir kere tekrarlama kararı aldı.