İstanbul'da Miyelom Hasta-Hekim Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

İstanbul'da Miyelom Hasta-Hekim Buluşması

İstanbul\'da Miyelom Hasta-Hekim Buluşması

Miyelom konulu toplantıda uzmanlar, hastalık hakkında güncel bilgileri paylaştı ve hastaların sorularını yanıtladı.

14.10.2024 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KANSER Savaşçıları Derneği'nin Uluslararası Miyelom Vakfı (IMF) desteğiyle düzenlediği İstanbul Miyelom Hasta-Hekim Buluşması'nın bu yıl 12'ncisi gerçekleştirildi.

12 Ekim Cumartesi Beşiktaş'ta bir otelde yapılan organizasyonda uzman hekimler, multipl miyelom tanı ve tedavisiyle ilgili en güncel gelişmeleri hasta ve hasta yakınlarıyla paylaştı. Uzmanlar, dünyada en sık görülen ikinci kan kanseri olan ve immünoterapiler ve yeni tedaviler sayesinde günümüzde diyabet gibi kronik bir hastalığa dönüşmek üzere olan multipl miyelom (MM)'un özellikle yaygın kemik ağrıları, kaburgalarda ağrı oluşumu, bel ağrısı, yorgunluk, halsizlik, ateş, kemiklerde çökme ve kolay kırılma ile kendini gösterdiğini söyledi. Farklı branşlardaki uzmanlar arasında farkındalık yetersiz olduğu için hastalar, aylarca ostereoporoz ya da düz kırık tedavileriyle zaman kaybedebildiğine dikkat çekti.

MİYELOM TANI VE TEDAVİSİYLE İLGİLİ GÜNCEL GELİŞMELER PAYLAŞILDI

Kanser Savaşçıları Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner yaptığı açılış konuşmasında multipl miyelom tedavisinin başarısı ve hastaların yaşam kalitesi tıpta birçok disiplinin bir araya gelerek, iş birliği yapmasıyla doğru orantılı biçimde arttığını belirtti. Tüm gün süren toplantının ilk yarısında Prof. Dr. Sevgi Kalayoğlu, Prof. Dr. Ömür Gökmen Sevindik, Doç. Dr. Mesut Ayer ve Doç. Dr. Güldane Cengiz Seval multipl miyelom tanı ve tedavisiyle ilgili güncel gelişmeleri paylaştı ve hastaların sorularını yanıtladı. Uzmanlar, 15 yıl evvel sınırlı sağkalım sürelerinin söz konusu olduğu multipl miyelom hastalığında, immünoterapiler ve yeni tedaviler sayesinde bugün artık sağkalım sürelerinin 10-20 yıla ulaştığının altını çizdi.

UZMAN PROFESYONELLER HASTALARLA BULUŞTU

Günün ikinci bölümünde ise beslenme, diş tedavileri, enfeksiyon hastalıklarından korunma ve psiko-onkolojik destek konularında alanında uzman profesyoneller, hastalarla buluştu ve sorularına cevap verdi. Uzm. Dyt. Nilay Topçam, Prof. Dr. Sedat Çetiner, Prof. Dr. İftahar Köksal ve Psiko-onkolog Elçin Biçer'in katıldığı organizasyonda uzmanlar, miyelom tanısı ile başlayan hekim ve hasta ilişkisini ömür boyu sürecek bir arkadaşlığa benzetti. Kanser Savaşçıları Derneği Başkanı Dr.Belma Kurdoğlu,PhD. İse Destekleri için Dünya Miyelom Derneği (IMF) Bölge Direktörü Serdar Erdoğan'a ve tüm uzmanlarımıza teşekkür ederek, Multipl Miyelom tanısı alan bireylerin hastalıkla başa çıkma hakkında çok değerli bilgiler aldıkları bu toplantılara devam edeceklerini iletti.

Tam gün süren kapsamlı bir programla hastalıkla ilgili en güncel bilgilere ulaşan ve sorularına uzmanlardan yanıt alan hasta ve hasta yakınları, bu organizasyonların, düzenli olarak devam etmesini istedi. Kanser Savaşçıları Derneği bu uygulamanın başta miyelom olmak üzere tüm kanser türleri için düzenli olarak senede en az bir kere tekrarlama kararı aldı.

Kaynak: DHA

Multipl Miyelom, İstanbul, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İstanbul'da Miyelom Hasta-Hekim Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 Erdoğan yeni anayasa tartışmalarına son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok Erdoğan yeni anayasa tartışmalarına son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok
18:20 ’’Jahrein’’ adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi ''Jahrein'' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi
17:18 İzlanda maçı ertelenecek mi Futbolseverlerin beklediği haber geldi İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi
15:56 Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
09:39 Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu
09:35 Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı
09:15 Haberler.com ekibi Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
09:14 Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL
09:06 Avusturya’dan, Haaland’ın takımı Norveç’e gol yağmuru Avusturya'dan, Haaland'ın takımı Norveç'e gol yağmuru
08:54 Heyacan dorukta İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11’leri Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
08:51 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
08:48 Hüseyin Çelik’ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler Hüseyin Çelik'ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler
08:25 Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 19:32:08. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Miyelom Hasta-Hekim Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.