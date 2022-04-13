İzmir'de bir hastanın göğüs boşluğundan 5 kilogram tümör çıkarıldı - Son Dakika

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde (EÜ) göğüs boşluğundan 5 kilogram ağırlığında, 35 santimetre boyunda tümör çıkarılan hasta, sağlığına kavuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İzmir'de yaşayan Erkan Tarhan (54), nefes darlığı şikayetiyle EÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutsal Turhan'a başvurdu.

Yapılan tetkiklerde Tarhan'ın sağ akciğerinin işlevini yitirdiği ve tümörün göğüs boşluğunu tamamen kapladığı belirlendi.

Prof. Dr. Turhan ve ekibi tarafından 7 saat süren operasyonun ardından Tarhan'ın göğsünden 5 kilogram ağırlığında 35 santimetre boyundaki tümör çıkartıldı.

Açıklamada ameliyatla ilgili görüşlerine yer verilen Turhan, 23 yıllık meslek hayatında ilk kez bu kadar büyük bir tümörle karşılaştığını belirtti.

Tarhan'ın hastaneye başvurduğunda yataktan kalkamayacak ve günlük işlerini yapamayacak kadar kötü olduğunu aktaran Prof. Dr. Turhan, şunları kaydetti:

"Çektiğimiz filmde sağ göğüs boşluğunu tabandan tavana kadar tamamen dolduran hatta kalbi sol tarafa doğru ittirip sol akciğeri de baskı altına alan çok büyük bir kitle olduğunu tespit ettik. Böyle durumlarda ameliyattan başka bir çare yok ve ameliyatı da oldukça zor. Ekibimizle birlikte ameliyatını gerçekleştirdik. Sonrasında hastamız kendisini toparladı. Yaklaşık 1,5 ay oldu ve işine başladı, günlük işlerini yapabiliyor. Onu böyle iyi görmek bizler için de büyük bir mutluluk. 35 santimetre boyunda 22 santimetre eninde, doldurabileceği bütün boş alanı dolduran dev bir tümördü. Kitleyle birlikte artık işlevsiz hale gelen sağ akciğerini de aldık. Önemli olan şimdiki durumu ve kendisi çok iyi."

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da Prof. Dr. Turhan ve ekibi ile sağlığına kavuşan Tarhan'ı ziyaret etti.

Hastaya geçmiş olsun dileklerini ileten Budak, Prof. Dr. Turhan ve ekibini başarılı operasyondan dolayı tebrik etti.