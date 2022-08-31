Soluk borusu daralan hasta ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Soluk borusu daralan hasta ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu

31.08.2022 12:56
Soluk borusu daralan hasta ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu

İzmir'de, yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle soluk borusunun çapı 6 milimetreye düşen İbrahim Yaşar, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde geçirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

İzmir'de, yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle soluk borusunun çapı 6 milimetreye düşen İbrahim Yaşar, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde geçirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

KTÜ Farabi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir'de öğretmenlik yapan 29 yaşındaki İbrahim Yaşar, Kovid-19 enfeksiyonu ve diyabetik koma nedeniyle bir hastanede 72 gün solunum cihazına bağlı kaldı.

Taburcu edildikten sonra solunum sıkıntısı çekmeye başlayan Yaşar, KTÜ Farabi Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniğine başvurdu. Radyolojik görüntülemelerde, hastanın 20 milimetre olması gereken soluk borusu çapının 6 milimetreye kadar düştüğü tespit edildi.

Hasta, KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Prof. Dr. Atila Türkyılmaz ve Prof. Dr. Bekir Sami Karapolat'ın yer aldığı göğüs cerrahisi ekibince ameliyat edildi.

Tekinbaş, Türkyılmaz ve Karapolat'ın yer aldığı ekip tarafından tıp literatürüne kazandırılan yeni cerrahi yöntem sayesinde Yaşar, serviste 3 günlük yatışın ardından taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekinbaş, Kovid-19 salgını boyunca solunum cihazı desteğiyle tedavi edilen hasta sayısının çok arttığını belirterek "Bununla birlikte bu tedaviye bağlı gelişen soluk borusu darlığı vakaları da artış gösterdi. Uygun vakalarda, soluk borusunun daralan kısmını çıkararak sağlıklı uçların birbirine dikilmesi yoluyla yaptığımız cerrahi uygulama, kesin tedavi yöntemi. KTÜ Farabi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Türkiye'de bu tip vakaların tedavisini başarıyla yapan en önemli merkezlerden biri." ifadesini kullandı.

"Allah kimseyi nefessiz bırakmasın"

Sağlığına kavuşan İbrahim Yaşar, Kovid-19'a yakalandıktan sonra İzmir'deki bir üniversite hastanesinde 72 günlük ağır bir yoğun bakım süreci geçirdiğini aktardı.

Rahatsızlığı süresince nefes darlığından çok muzdarip olduğunu anlatan Yaşar şöyle devam etti:

"Matematik öğretmeniyim, ders anlatamaz duruma geldim. Diyabetim olduğu için fizik aktivitesi zorunlu ancak onu da yapamadım. Üç yaşındaki oğlumu bile gezdiremiyordum. 20 metre dahi yürümem mümkün değildi. İnternetten araştırdım ve Trabzon'daki KTÜ Farabi Hastanesi'ne Prof. Dr. Celal Tekinbaş'a geldim. İyi ki buraya gelmişim. Ameliyattan uyanır uyanmaz nefesimdeki farkı hissettim. Dünya varmış. Başta Celal Hoca olmak üzere tüm KTÜ Farabi Hastanesi çalışanlarına çok teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Allah kimseyi nefessiz bırakmasın."

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Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İbrahim Yaşar, İzmir, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Soluk borusu daralan hasta ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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