İzmir Körfezi'nde Plankton Tehdidi - Son Dakika
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İzmir Körfezi'nde Plankton Tehdidi

İzmir Körfezi\'nde Plankton Tehdidi
10.07.2025 10:46
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Dr. Levent Yurga, İzmir Körfezi'nde dış planktonların çoğalmasının balık ölümlerine yol açacağını belirtti.

EGE Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Levent Yurga, İzmir Körfezi'nde bu yıl da planktonların çoğalmasını öngördüğüne dikkati çekip, "Körfezin bağışıklık sistemi zayıf olduğu için dışarıdan gelen planktonlar, yerli türlerin arasında rahatça çoğalıyorlar. Demek ki körfezde ekolojik denge bozuk. İzmir Körfezi'nde yakında yeniden balık ölümleri olacak" dedi.

EÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Levent Yurga, İzmir Körfezi'nde son yıllarda meydana gelen balık ölümleri ve kirlilik nedeniyle açıklamalarda bulundu. İzmir Körfezi'ndeki ekolojik dengenin bozuk olduğuna dikkati çeken Dr. Öğretim Üyesi Yurga, İzmir Körfezi'nin son derece dinamik olduğunu ancak körfeze bol miktarda evsel ve sanayi atığının karıştığını belirtti. Levent Yurga, "Kışın yağmurların neden olduğu taşkınlarla sanayi atıkları körfeze ulaşıyor. Sanayi atıklarının içerisindeki tuzlar, denizdeki canlılara besin teşkil ettiği için planktonlar mevsimsel olarak çoğalıyorlar. Bazı planktonların çoğalması da toplu balık ölümlerine sebep oluyor" dedi.

'MAVİ KÖRFEZ ELDE EDİLMESİ SON DERECE KOLAY'

İzmir Körfezi'nde dış kaynaklı plankton türleri görüldüğünü ifade eden Yurga, "Bu türlerin bazıları toksik de olabiliyor. Bunlar aşırı miktarda çoğaldığı zaman körfezde oksijen seviyesi düşüyor. Oksijenin azalmasıyla en dayanıklı olarak bilinen kıkırdaklı balıklar bile ölmeye başlıyor. Yapılması gereken tek şey, kirliliği azaltmak. İzmir Körfezi'ne akan derelerin kirliliği azaltıldığı, arıtma tesisleri artırıldığı zaman 2-3 yıl içinde körfez dipten yüzeye doğru temizlenmeye başlayacak. Mavi körfez elde edilmesi son derece kolay. Çocuklarımıza yüzülebilecek körfezi vermek için yapılacak tek şey kirliliği azaltmak" diye konuştu.

'KÖRFEZİ SADECE KİRLİLİKLE MÜCADELE KURTARIR'

Geçen yıl Seferihisar, Foça'da denizanalarının aşırı çoğaldığını söyleyen Levent Yurga, bu yıl ağustos sonu, eylül başı gibi denizanalarının yine çoğalabileceğini söyledi. Dış kaynaklı plankton türlerinin geçen yıl gibi bu yıl da çoğalmasını öngördüğünü belirten Yurga, "Körfezin bağışıklık sistemi zayıf olduğu için dışarıdan gelen planktonlar yerli türlerimiz arasında rahatça çoğalıyorlar. Dışarıdan gelen bir türün yerli türler içinde sivrilip, kirlilik ve çevre felaketine neden olacak şekilde çoğalması iyi değil. Demek ki körfezde ekolojik denge bozuk. İzmir Körfezi'nde yakında yeniden balık ölümleri olacak. Toplu balık ölümlerini görmememiz için yapmamız gereken tek şey, kirliliği azaltmak. Belediyenin arıtma tesislerinin sayısını artırması gerekiyor. Kirliliği azaltmakla ilgili sırf belediyeye iş düşmüyor, halkın da bilinçlendirilmesi gerekiyor. İzmir Körfezi'ni sadece kirlilikle mücadele kurtarır" dedi.

Kaynak: DHA

Ege Üniversitesi, Körfez, Sağlık, Çevre, Yaşam, Ege, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İzmir Körfezi'nde Plankton Tehdidi - Son Dakika

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