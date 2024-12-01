Kadınlarda İdrar Kaçırma İçin Yeni Yöntem - Son Dakika
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Sağlık

Kadınlarda İdrar Kaçırma İçin Yeni Yöntem

Kadınlarda İdrar Kaçırma İçin Yeni Yöntem

Mert tekniği ile stres tipi idrar kaçırma tedavi ediliyor; hastalar hızlıca sağlığına kavuşuyor.

01.12.2024 13:19
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Kadınların yaşam kalitesini düşüren "stres tipi idrar kaçırma" rahatsızlığının tedavisi için Türk hekim tarafından geliştirilen "Mert" tekniğiyle ameliyat edilen çok sayıda hasta sağlığına kavuştu.

Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği Sorumlusu??????? Doç. Dr. Mert Ali Karadağ tarafından uygulanan ve kadınların genellikle menopoz sonrası dönemlerde karşılaştığı stres tipi idrar kaçırma problemini önlemeye yönelik cerrahi yöntem, bir süre önce National Library Of Medicine dergisinde "Multiple Endoclip Retraction Technique in Laparoscopic Burch" (Mert) ismiyle tanıtıldı.

Karadağ tarafından 2021'de bulunarak 2022'de tıp literatürüne kazandırılan ve laparoskopik şekilde uygulanan teknikle 45 dakikada ameliyat edilen hastalar, ertesi gün taburcu edilebiliyor.

300 hastanın tedavisinde kullanılan, birçok kadının sosyal yaşam kalitesini arttıran Mert tekniği, Karadağ'ın bazı meslektaşları ve öğrencileri tarafından da çeşitli hastanelerde uygulanıyor.

Karadağ, AA muhabirine, Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Bölümü'nün hem civar illerden gelen hem de kentteki hastalara hizmet verdiğini belirterek, günlük ortalama 450 hastaya poliklinik, 25 hastaya da ameliyat hizmeti sunduklarını ifade etti.

Karadağ, üroloji bölümü olarak tıp dünyasındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini, son teknolojik cihaz ve yöntemlerle hastalara hizmet verdiklerini söyledi.

"İnsanları evinden bile çıkartmayan tıbbi bir durum"

Bazı kadınların gülünce, hapşırınca idrar kaçırma rahatsızlığının bulunduğunu, bu durumun kişinin yaşam kalitesini düşürdüğünü vurgulayan Karadağ, "Bu hastalık kadınlarda ilerleyen yaşlarda özellikle menopoz sonrası, doğum ve kilo almadan sonra ortaya çıkan bir durum. Son derece hayat kalitesini bozan ve yeri geldiğinde insanları evlerinden bile çıkartmayan bir tıbbi durum. İnsanlar bundan son derece rahatsız oluyor ve tedavi arayışlarına başlıyor." diye konuştu.

Karadağ, bu hastalık için bir ameliyat tekniği geliştirdiğini ve bu yöntemin uluslararası bir dergide "Multiple Endoclip Retraction Technique in Laparoscopic Burch" başlığıyla yayımlandığını söyledi.

"Gülünce, hapşırınca idrar kaçırmak kader değil"

Uygulanan yöntemle hastaların kısa sürede sağlığına kavuştuğunu dile getiren Karadağ, şunları kaydetti:

"Kendi kliniğimizde naçizane benim adımı verdiğim, adımın açılımının olduğu Mert tedavi yöntemini tanımladık. Bu da çok saygın laparoskopik cerrahların bulunduğu derneğin yayın organında kabul edildi. Biz bu tekniği başarıyla hastalarımıza uygulamaktayız. Ameliyatlarımız tamamen laparoskopik şekilde yapılıyor. Hastaların karnına 3 delik içerisinden girilerek idrar kesesinin altındaki idrar borusunun yukarıya asılma yönetimi bu. Sonuçlarımız son derece yüz güldürücü, hastalarımız da bu ameliyatın ardından son derece fayda gördüklerini ameliyat sonrası dönemde ifade ediyor. Gülünce, hapşırınca idrar kaçırmak aslında bir kader değil. Bunun çok şükür bir tedavi yöntemi var. Üstelik kendi kliniğimizde kendi adımı vererek geliştirdiğimiz bir yöntem var."

Uygulanan yöntemin hasta açısından son derece konforlu olduğunu ve hastaların ameliyattan 1 gün sonra rahatlıkla taburcu edildiğini belirten Karadağ, şu ana kadar bu yöntemle 300 civarında hastanın ameliyat edildiğini söyledi.

Karadağ, çeşitli hastanelerde çalışan meslektaşları ile bazı öğrencilerinin Mert tekniğini başarıyla hastalarına uyguladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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