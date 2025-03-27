Kahramanmaraş'ta Polen Uyarısı!

(KAHRAMANMARAŞ - ÖZEL) Türkiye'nin en yüksek polen yoğunluğuna sahip Kahramanmaraş'tan alerjisi olanlar uyarı

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ali Okur:

"Türkiye alerji polen haritasında baktığımızda Kahramanmaraş ili bitki örtüsü bakımından çok zengin olduğu için polen miktarı ve yükü çok fazla"

"Polenlerin yayılması için en uygun hava şartları mevcut, bu da alerjik şikayetlerin artmasına sebep oluyor"

KAHRAMANMARAŞ - Türkiye'nin polen üreten en yüksek ilinin Kahramanmaraş olduğuna dikkat çeken Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ali Okur, "Türkiye'nin alerji haritasında en yüksek polen yoğunluğuna sahip şehir olarak öne çıkıyor. Bitki örtüsü açısından zengin olan şehirde, güneşli ve rüzgarlı hava şartları polenlerin daha fazla yayılmasına neden oluyor" dedi.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte alerjik hastalıklarda belirgin bir artış yaşanıyor. Türkiye'nin alerji haritasına göre, Kahramanmaraş polen yoğunluğu en yüksek şehir olarak ilk sırada yer alıyor. Zengin bitki örtüsü, rüzgarlı ve güneşli hava koşulları nedeniyle polen yayılımı artarken, sanayileşme ve son yıllarda hız kazanan inşaat faaliyetleri de alerji vakalarının çoğalmasına neden olduğu ifade ediliyor. Alerjik hastalıklara karşı alınabilecek önlemler arasında, evde nem kontrolü, halı ve yatak temizliği, polen yoğun saatlerde dışarı çıkmamak ve düzenli burun temizliği yapmanın gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar ise özellikle bahar aylarında maske kullanımının ve antihistaminik ilaç tedavisinin alerjik semptomları hafifletmede etkili olabileceğini vurguluyor.

Özel Sular Akademi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ali Okur'da polen yayılımının başladığı bugünlerde detaylı bilgi vererek alerjisi bulunanları uyardı.

Op. Dr. Okur, "Bahar mevsimi geldi, malum çiçek, böcek, polen miktarı arttı ve polikliniğimizde alerji hasta sayımız oldukça fazla görmeye başladık. Ciltte gözükebilir, kızarıklık, kaşıntı, kabarıklık şeklinde. Burnumuzda gözüken şekline biz daha çok alerjik renk diyoruz. Burun kaşıntısı, hapşuruk, burunda tıkanıklık, burundan nefes almada güçlük, gözlerde kaşıntı, sulanma, kulak ağrısı gibi bir çok şikayet olabiliyor. Damakta kaşıntı, hatta bazı hastalarımız damağım o kadar kaşınıyor ki oraya bir şeyler sokup kaşınmak istiyorum diyorlar. Onun dışında hiç beklemediğim çocukluk çağındaki hastalarımızda geniz eti ve bademcik büyüklüğü yapabiliyor. Bunun dışında alerjinin bir ileri formu var, anafilaksi dediğimiz. Vücudumuz alerjen maddelerine aşırı derecede reaksiyon veriyor. Bu aşırı reaksiyonun sonucunda damarlarda genişleme ve damarlar arasındaki boşluğa sıvı akışı olup, buralarda ödemeden olup solunum sıkıntısına, nefes durmasına ve dolaşım durmasına kadar sebep olup ölümcül seyredebiliyor"diye konuştu.

'Kahramanmaraş bitki örtüsü bakımından çok zengin'

Türkiye'de Kahramanmaraş'ın polen haritasında birinci sırada yer aldığına dikkat çeken Dr. Okur, "Bir mevsimsel olan, bir de yıl boyu süren hasta grubumuz var. Mevsimsel olan hasta grubumuz özellikle bahar aylarında polen miktarının artmasıyla birlikte bize başvuruyorlar. Yıl boyu süren alerji durumunda ise hastalarımızın şikayetleri sürekli devam ediyor, hiçbir zaman mevsime göre artma azalma olmuyor. İlimiz özelinde, Kahramanmaraş özelinde birkaç konu var. Türkiye alerji polen haritasında baktığımızda Kahramanmaraş ili bitki örtüsü bakımından çok zengin olduğu için, zengin bir floraya sahip olduğu için polen miktarı ve yükü çok fazla. İklim şartı da bunu etkiliyor. Polenlerin yayılması için en uygun hava şartları mevcut. Biraz kuru ve güneşli bir havamız var. Rüzgar var. Bunlar polen yayılımı için mükemmel ortam oluşturuyor. ve bahar aylarında özellikle ilimizin polen yükü artıyor. Bu da alerjik şikayetlerin artmasına sebep oluyor"şeklinde konuştu.

"Alerjiye sebep olan durumlardan kaçınmak gerekiyor"

Kentin sanayileşmiş bir şehir olduğuna da değinen Okur," Hava kalitesi etkilenebiliyor. ve sanayide çalışan işçilerin orada kimyasala maruz kalması, toza maruz kalması artıyor. Bir başka durum da iki sene önce yaşadığımız elim vakadan sonra inşaat faaliyetlerinin artmış olması, çok fazla toz olması da alerji şikayetlerini arttırıyor. Çevremizde alerjiye sebep olan durumlardan kaçınmak gerekiyor. Evde özellikle nem ayarı, yüzde 50'nin üzerinde nemde halı akarı dediğimiz, halılarda yaşayan insan derileriyle beslenen canlıların miktarı artmış oluyor. Bunun dışında günlük sürekli kullandığımız yatak odamızda çarşaflarımızı 55 derecenin üzerinde sıcaklıklarla yıkayıp sık sık değiştirmek gerekiyor. Bunun dışında hamam böceğine karşı ve atıklarına karşı alerji olabiliyor. Bunu evimizden dışlamamız gerekiyor. Evinde hayvan besleyen hastalarımız oluyor. Bu hayvanlara karşı hassasiyeti olanlar olabiliyor. En azından yattığı odalarda hayvanlarla bir bölünmüşlük yaşarsalar daha iyi olabiliyor. Hastalığın tanısını koyma açısından cilt testi yapıyoruz. Cilt testi de alerjenleri hastaya az miktarda enjekte edip buna karşı derinin reaksiyonuna bakıyoruz. Bu hastanemizde yapılmaktadır. Bunun dışında alerjene özellik özel immunoglobinin dediğimiz kanda bir orana bakıyoruz. Bununla alakalı tanı koyabiliyoruz. Aslında esas tanımız hastanın şikayetlerinden yola çıkarak ve kliniğimizde muayene ederek tanı koyabiliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.