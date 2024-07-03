Karabük'te bacak kısalığı sorunu yaşayan Cemal Karakurluk ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Sağlık

Karabük'te bacak kısalığı sorunu yaşayan Cemal Karakurluk ameliyatla sağlığına kavuştu

Karabük'te bacak kısalığı sorunu yaşayan Cemal Karakurluk, 3 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu. Yaklaşık 38 yıl önce sağ bacağındaki ağrılar nedeniyle hastaneye başvuran Karakurluk'un, radyasyona maruz kaldığı tespit edildi. İstanbul'daki bir hastanede geçirdiği ameliyatlar sonucunda sağ kalçasına platin takıldı. İlerleyen süreçte sağ bacağında 8 santim kısalma, sol bacağında şiddetli ağrılar nedeniyle yürümekte zorluk çekmeye başlayan Karakurluk, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü. Sol kalçadan yapılan ameliyatla sağ bacağı uzatılırken, sol bacağı ise kısaltılarak her iki bacak eşitlendi. Hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Uygar Daşar, hastanın sağlık durumunun stabil olduğunu belirtti ve ameliyat sürecinin başarılı geçtiğini söyledi. Karakurluk da sağlığına kavuşmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

03.07.2024 18:16
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Karabük'te bacak kısalığı sorunu yaşayan Cemal Karakurluk, 3 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 38 yıl önce sağ bacağındaki ağrılar nedeniyle hastaneye başvuran 52 yaşındaki Karakurluk'un, radyasyona maruz kaldığı tespit edildi. Bu süreçte İstanbul'daki bir hastanede geçirdiği ameliyatlar sonucunda sağ kalçasına platin takıldı.

İlerleyen süreçte sağ bacağında 8 santim kısalma, sol bacağında şiddetli ağrılar nedeniyle yürümekte zorluk çekmeye başlayan Karakurluk, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun tedavi süreci geçirdi.

İlk önce ilaç tedavisi ardından da sol kalçadan ameliyat geçiren hastanın sağ kalça bölgesine protez takılarak bacağı 6 santim uzatıldı, sol bacağı ise 2 santim kısaltılarak her iki uzvun boyları eşitlendi.

"55-60 günlük ameliyat sürecimiz oldu. Çok mutluyuz"

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Uygar Daşar, gazetecilere, hastanın sağlık durumunun stabil olduğunu belirtti.

Karakurluk'un sağlam olan kalçasında da bacak kısalığı nedeniyle dejenerasyon oluştuğunu anlatan Daşar, "Biz bir dizi operasyonlara başladık. Önce sağ kalçamıza protez operasyonu gerçekleştirdik. Bu operasyondan sonra takribi 1 yıllık süre geçti. Daha sonra da asıl zorlu olan ikinci operasyonumuza başladık. Bunu gerçekleştirirken de Cemal Bey ile iyi konuşmak zorundaydık. Çünkü 40 yıllık bacak kısalığı var, kalça hareket etmiyor. Herhangi bir damar zedelenmesinde belki mevcut durumu da koruyamayacak riskle karşı karşıyaydık." diye konuştu.

Daşar, hastanın bacak boylarının eşitlendiğini aktararak, "Şu an damar sinir zedelenmemiz, kas eklem biyomekaniğimiz uygun. 55-60 günlük ameliyat sürecimiz oldu. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Cerrahi olarak başarılı süreç geçtiğini belirten Daşar, "Hastamız bize geldiğinde bu süreçlerin hiçbirine hakim değildik. 10 yaşından sonra olmuş. Birkaç yıldır hastayı takip ediyoruz. Her iki kalça eklemi ve bacaklar arasındaki boy farkını uzatmaya yönelik yapabileceğimiz cerrahi ne varsa o nokta üzerinden gittik. Geldiğimiz noktada her iki kalçada da artık eklem ağrılarımız söz konusu değil. Eklemlerimizin ve bacaklarımızın boyları eşit. Artık herkes gibi yürüyebilecek pozisyona geldik." ifadesini kullandı.

Cemal Karakurluk da sağlığına kavuşmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Sağ olsun hocam ilk sağ kalçamı kurtardı. Sonra sol kalçama geçtik. Ondan sonra yaşamım gayet güzel oldu. Ben dizimin altını kaşıyamıyordum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Karabük'te bacak kısalığı sorunu yaşayan Cemal Karakurluk ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te bacak kısalığı sorunu yaşayan Cemal Karakurluk ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika
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